Comic Laden: Conviction Dragnet - Fangnetz des Schicksals

Comic-Laden

Eine tödliche Pandemie führt dazu, dass Ruslan Kusaka sich in die Berge zurückzieht. Dort, in einem verfallenen Krankenhaus, ist nun eine Leiche gefunden worden.

Die Serie „Conviction Dragnet - Fangnetz des Schicksals“ ist eine Krimicomicreihe mit Texten von Michiru Fushino und Zeichnungen von Suzuka Oda. Auf insgesamt 172 Seiten erzählen Fushino und Suzuka die Geschichte des Gerichtsmediziners Ruslan Kusaka und des Polizisten Ryou Sanajima.Nachdem die Erde von einer weltweiten tödlichen Epidemie erfasst wurde, entschließt sich Ruslan Kusaka, ganz zurückgezogen in einem weit in den Bergen abgelegenen, verfallenen Krankenhaus zu leben. Das Krankenhaus liegt tief im Gebirge und ist von der Außenwelt nahezu abgeschlossen. Eines Tages jedoch, erregt Ruslan Kusaka die Aufmerksamkeit des Kriminalpolizisten Ryou Sanajima. Er stammt aus der Präfektur Hyougo und er bittet den Gerichtsmediziner, eine bestimmte Leiche zu obduzieren. Ryou ermittelt in einem komplizierten Kriminalfall. Bei der Leiche handelt es sich um eine ältere Frau. Rusan seinerseits ist in seinem Job als Gerichtsmediziner seit Jahren auf der Suche nach einer "schönen" Leiche. Ryou muss Rusan versprechen, dass die Leichen das nächste Mal besser aussehen. Nur so kann er den Gerichtsmediziner für seine Zwecke gewinnen.Ruslan hat sich alles selbst beigebracht, kann aber sehr schnell herausfinden, dass die Frau ermordet wurde. Während der Autopsie erzählt Ruslan Ryou von seinem Schicksal. Sein Vater war der Direktor des Krankenhauses, er starb an der Seuche. Ruslan wurde aus Angst vor der Seuche mit seinem Vater im Krankenhaus eingesperrt. Er lebt seitdem im Krankenhaus, weil er es wegen eines körperlichen Gebrechens nicht verlassen kann.Zwischen dem Polizisten und dem Gerichtsmediziner entwickelt sich mit der Zeit ein Verhältnis, in einer den anderen eiskalt zu seinen Zwecken benutzt. Jeder der beiden sucht seinen Vorteil und wie er seine Ziele am besten erreichen kann. Dazu ist der jeweils andere nötig. Nach kurzer Zeit taucht Ruslans Neffe Souta auf. Ryou ist der Ansicht, dass Souta für die Arbeit mit Leichen zu jung sei.Souta jedoch begeistert sich für diese Arbeit. Ruslan ist der beste Beobachter unter den dreien. Seine Beobachtungen und die medizinischen Fragen dahinter werden genau erklärt. Aufgrund der Obduktion der Leichen wird auf den Täter und den Tathergang geschlossen. Die Charaktere sind sehr individuell gestaltet. Die Graphiken sind sehr gut gezeichnet, die Emotionen der jeweiligen Charaktere sind durch ihre fein gezeichneten Gesichter sehr gut dargestellt. Auch die Frisuren der einzelnen Personen sind sehr ausführlich gemalt, sie reichen von der Halbglatze bis zu sehr dichtem und vollem Haar. Die Kleidung der Charaktere ist in den Graphiken ist zwar detailgetreu, aber eher einfach gestaltet.