Comic-Laden

Bernd Kissel hat das Werk von Sigmund Freuds überarbeitet und daraus eine Graphic-Novel geschaffen.

Die einbändige Geschichte im Comic-Style erzählt in ansprechender Form die Geschichte Sigmund Freuds als er vom Vorabend des Zweiten Weltkriegs in den Buckingham Palast gerufen wurde. Ein merkwürdiger Mann, Baron Münchhausen, behauptet, er sei nach dem Erdbeerpflücken auf dem Dach der Residenz der Königin gelandet. Die Königin bittet Sigmund Freud, herauszufinden, ob Münchhausen lügt oder nicht.Der Autor zahlreicher Erfolgsgeschichten wie "Faust" oder "Schöne Töchter" hat zusammen mit dem talentierten Zeichner Bernd Kissel ein Meisterwerk geschaffen, indem er die Abenteuer des Baron Münchhausens ins 20. Jahrhundert transportiert hat. Zudem handelt es sich dabei um eine Literaturbearbeitung, die die Figur des Baron Münchhausens in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt.Dabei handelt es sich um einbändige Comics, die nicht in sich abgeschlossen sein müssen. Diese Art von Comics ist für Erwachsene gedacht und unterscheidet sich erheblich von jener für Kinder, da sie wie ein literarisches Werk aufgebaut sind. Diese Art von Comics ist in den 1980ern in Amerika entstanden. Das "Werk" könnte auch als "illustrierter Roman" bezeichnet werden. Es gibt keine einheitliche Definition.Kommt die Rede auf Münchhausen, denkt jeder sofort an seine legendären Lügengeschichten. Viele sind der Meinung, dass er ebenfalls eine erfundene Figur ist. Dem ist aber nicht so! Freiherr von Münchhausen lebte tatsächlich von 1720 bis 1797 und war schon damals im Barock bekannt für seine abenteuerlichen Geschichten.Die neue Graphic-Novel „Münchhausen: Die Wahrheit über das Lügen“ zeigt Münchhausen, der auf einer Granate über die Schlachtfelder des 1. Weltkrieges reitet. Somit entkommt er dem Tod in den Schützengräben. Das deutsche Comic-Zeichnerteam hat in diesem Werk eine eigene Legende im Sinne der herkömmlichen Münchhausen-Geschichten entwickelt. Münchhausen, genannt "Rony", landet am Vorabend des Zweiten Weltkrieges mit einem Ballon auf dem Dach des Buckingham Palace. Der ältere Herr mit der barocken Perücke spricht Deutsch, scheint aber Adolf Hitler nicht zu kennen. Die Agenten des Secret Service sind ratlos und ziehen deshalb den Spezialisten, Dr. Sigmund Freud, zurate, der vor den Nazis nach London geflüchtet ist. Münchhausen heißt laut Pass Erich Bürger. Das ist ein Wink auf die Münchhausen-Erzähler Gottfried August Bürger und Rudolf Erich Raspe. Es liegt nun am Secret Service der Königin von England, herauszufinden, ob es sich bei diesem Deutschen um einen Lügner oder einen Spion der Deutschen handelt.Interessant gestaltet, anspruchsvoll und neue Aspekte liefernd ist dieses Werk sicher lesens- und empfehlenswert.