Sat.1 zeigt erstes Interview mit Boris Becker als freier Mann

TV-News

Kommenden Dienstag stellt Sat.1 sein Programm um und lässt Steven Gätjen Boris Becker interviewen.

Unverhofft kommt oft und so darf sich die Klatschpresse über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen. Denn Boris Becker ist wieder in Deutschland und auf freiem Fuß, nachdem er nach nur sieben Monaten aus seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe entlassen wurde. Der Boulevard darf sich nun nicht nur auf eine zweiteilige Apple-Doku im kommenden Frühjahr freuen ( Quotenmeter berichtete ), sondern noch vor Weihnachten auf ein exklusives Interview der Tennislegende im Deutschen Fernsehen.Zu sehen gibt es das Gespräch in Sat.1, was die ‚Bild‘-Zeitung schon vor zwei Tagen unter Berufung auf das britische Blatt ‚Daily Mail‘ berichtet hatte, der Privatsender aber vehement dementierte. „Die Gerüchte kann ich nicht bestätigen. Aber ich kann versichern: Sollten wir in den nächsten Wochen die besondere Gelegenheit haben, mit Boris Becker ein Gespräch zu führen, würden wir diese Nachricht in der angemessenen Lautstärke mit der ganzen Welt teilen", wurde Sendersprecher Christoph Körfer in dem Bericht zitiert. Dann trommeln sie mal, Herr Körfer!Denn Sat.1 wird das Interview mit Becker über dessen Zeit im englischen Gefängnis am kommenden Dienstag, 20. Dezember, um 20:15 Uhr ausstrahlen. Das Gespräch, das der Sender als „weltweit einziges Interview“ bewirbt, führt Steven Gätjen. In einer am frühen Freitagmorgen verschickten Mittelteilung wird Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling nun so zitiert: „Boris Becker ist der vielleicht größte Held des deutschen Sports. Wir alle kennen die unfassbaren Höhen und die Niederschläge in seinem Leben. Boris Becker ist uns vertraut. Sat.1 wird nichtihn sprechen – sondernihm. Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt. Dafür ändern wir gerne unsere Primetime am Dienstag.“Dass sich der Aufwand lohnt – die ‚Bild‘ spekulierte über eine Aufwandsentschädigung für Becker in Höhe von einer halben Million Euro –, führt Sat.1 das Interview in deutscher und englischer Sprache, damit internationale Sender schnellstmöglich in die Tasche greifen und Beckers Worte global verbreiten können.