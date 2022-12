Trevor Noah kehrt als Moderator zu den Grammy Awards zurück

US-Fernsehen

Bereits zum dritten Mal wird der ehemalige Moderator von «The Daily Show» vor der Kamera stehen.

Trevor Noah wird im Februar als Moderator der Grammy Awards zurückkehren, wie die Recording Academy am Donnerstag bekannt gab. Damit tritt er zum dritten Mal in Folge als Moderator der wohl prestigeträchtigsten Musiknacht auf."Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen bei den Grammys ist, dass sie einer der wenigen Orte sind, an denen man Künstler in ihrem ureigensten Element erleben kann, nämlich bei der Live-Performance ihrer Musik", sagte Noah in einem Interview mit Billboard. "Wenn Brandi Carlile einen Song live performt und man ihre Stimme hört und ihr beim Spielen ihrer Instrumente zuhört – es gibt nichts Vergleichbares. Man entwickelt eine tiefe Wertschätzung für das, was diese Leute tun, über die Musik hinaus, die sie machen."Die Nominierten für die Preisverleihung, die am 5. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles stattfindet, werden von Beyoncé mit neun Nominierungen angeführt, dicht gefolgt von Kendrick Lamar mit acht und Adele und Brandi Carlile mit sieben Nominierungen. Vier Anwärter gehen mit jeweils sechs Nominierungen ins Rennen: Future, Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled und Randy Merrill.