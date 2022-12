Ana Cabrera bestätigt ihren Ausstieg bei CNN

US-Fernsehen

Seit fast zehn Jahren war die Moderatorin Teil des Unternehmens.

Ana Cabrera, die seit ihrem Einstieg bei CNN im Jahr 2013 stetig aufgestiegen ist, verlässt den Nachrichtensender. Die Moderatorin, die derzeit die 13-Uhr-Stunde von CNN moderiert, bestätigte einen kürzlichen Bericht, dass sie den von Warner Bros. Discovery unterstützten Sender verlassen will, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen."Mein Herz ist voller Dankbarkeit für die unglaublichen Möglichkeiten, die ich bei CNN hatte, unseren Zuschauern zu dienen und mit außergewöhnlichen Journalisten zusammenzuarbeiten. CNN ist wie eine Familie. Ich liebe meine Kollegen und glaube an die Mission der Organisation", sagte Cabrera in einer Erklärung, aus der der US-Dienst ‚Variety‘ zitiert. "Aber nach fast einem Jahrzehnt bei CNN treffe ich die persönliche Entscheidung, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen. Es ist an der Zeit, sich neuen Herausforderungen und Möglichkeiten zu stellen. Ich bin fest entschlossen, meine Arbeit als Journalist in der nächsten Phase meiner Karriere fortzusetzen. Aber jetzt freue ich mich darauf, eine Pause einzulegen und etwas mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.Man geht davon aus, dass sie keinen neuen Vertrag mit einem Arbeitgeber hat, aber es wird allgemein erwartet, dass sie bei NBCUniversal landet, nachdem sie ein Wettbewerbsverbot abgesessen hat, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein möglicher Landeplatz: Die 11-Uhr-Stunde bei MSNBC, das ohne festen Moderator dasteht, seit Craig Melvin sich entschieden hat, sich mehr auf seine Aufgaben bei NBCs «Today» zu konzentrieren.