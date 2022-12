RTLZWEI setzt «Die Retourenjäger» im Januar fort

TV-News

Panagiota Petridou wird in drei neuen Folgen auf Sendung gehen.

RTLZWEI startete im vergangenen Februar das Formatund legte eine überzeugende Premiere mit knapp einer Million Zuschauern und tolle 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hin. Die drei weiteren Ausgaben des Trödel-Formats konnten das Niveau zwar nicht halten, doch unter dem Strich kamen gute 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen heraus. Dementsprechend setzt RTLZWEI das Format mit Panagiota Petridou im kommenden Jahr fort.Statt im Februar geht es diesmal bereits im Januar los. Der Startschuss für Staffel zwei erfolgt am 11. Januar um 20:15. RTLZWEI hält somit am Sendeplatz aus diesem Jahr fest. Der Grünwalder TV-Sender hat die Dosis aber etwas gedrosselt und hat von der UFA Show & Factual nur drei Folgen bestellt. Die Folgen sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage lang kostenlos abrufbar.«Die Retourenjäger» beruht auf dem britischen Format «Bidding Wars» von Whizz Kid Entertainment und zeigt Bieter, die an Versteigerungen von Paletten mit verschiedensten Retouren teilnehmen. Diese befinden sich gut verpackt unter einem roten Container. Nur für einen kurzen Moment wird er angehoben, sodass erahnt werden kann, um welche Waren es sich handelt. Petridou fungiert dabei als Auktionatorin.