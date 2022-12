Muss sich Olivia prostituieren?

Soap-Check

Drogendealer Khaled lauert in «Berlin – Tag & Nacht» Olivia auf, weil sie ihm noch sehr viel Geld schuldet.

«Rote Rosen» (Mo, Do, Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo, Do, Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Mathias versucht, Birgit eine zweite Chance zu geben, denkt aber ständig an Sandra. Nachdem Birgit Sandra eine eifersüchtige Ansage macht, wird Sandra klar: Mathias ist emotional noch nicht frei für sie. Als sich Sandra und Mathias im Wald treffen, kommen ihre Gefühle hoch. Anette zieht den gemeinsamen Neustart mit Malte durch und stellt ihn wieder in der Spedition ein. Mit sofortigem Gegenwind - Ben kündigt. Doch Anette bleibt dabei: Sie vertraut Malte. Dann meldet sich Miller mit einem verlockenden Angebot bei Malte. Kann er wiederstehen? Charlotte stürzt sich in die Vorbereitungen für Dörtes und Gunters Hochzeit. Dabei kommt ihr die Idee, aus der Hochzeitsplanung einen Geschäftszweig für die Gärtnerei zu machen - Tina ist nicht überzeugt. Und Dörte sind Charlottes Ideen zu groß gedacht. Simon braucht Bedenkzeit, was den Geschäftsführerposten angeht. Amelie kann es nicht fassen und denkt kurz darüber nach, sich mit einer Intrige zu behelfen. Aber sie entscheidet sich dann dafür, ehrlich zu kämpfen.Als Alexandra die erleichternde Nachricht erhält, dass es Eleni besser geht, fühlt sie sich erlöst und ist überglücklich. Im Krankenhaus angekommen muss sie aber ernüchtert erkennen, dass ihre Tochter noch schwach ist. Eleni kann sich nicht daran erinnern, wie es zu ihrem Unfall kam und auch nicht daran, dass Markus in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Alexandra hofft, dass nun alles gut wird, doch als sie ihre Tochter am nächsten Morgen wieder besucht, muss sie feststellen: Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Zunächst ist Helene überrumpelt von Andrés Liebesgeständnis. Da er am nächsten Tag allerdings in den Urlaub zu seinem Sohn nach Südafrika fliegt, wollen die beiden sich noch am gleichen Abend verabreden. Helene hatte seit Jahrzehnten kein ernsthaftes Date mehr mit einem Mann und ist dementsprechend aufgeregt. Das Rendezvous scheint gut zu laufen und endlich können die beiden vergangene Missverständnisse endgültig aus dem Weg räumen. Doch als André dann leidenschaftlich auf Tuchfühlung gehen möchte, wird es Helene zu viel und sie beendet das Date unter einem Vorwand abrupt. Wird es den beiden gelingen, die Wogen wieder zu glätten, bevor André am nächsten Tag für mehrere Wochen nach Südafrika fliegt?Annalena hadert damit, Gregor von ihrem Verdacht zu erzählen, dass er der Vater von Katharinas Kind sein könnte. Wird sie ihren Bruder darauf ansprechen? Rosi bietet Ulla an, in der Amtsstube probezuarbeiten und Ulla macht sich übereifrig ans Werk. Geht ihr Aktionismus nach hinten los?Ringo erkennt, dass er einen riesigen Fehler gemacht hat, als er seine Ehe gegen die Wand gefahren hat. Gibt es für ihn noch eine Chance zurück? Bambi ist froh, am Leben zu sein und glücklich, dass er seine Werkstatt zurück hat. Beides will er sich nicht wieder nehmen lassen. Cecilia muss verdauen, dass Theo ein Date mit zur Party gebracht hat. Als sie ihn dann auch noch mit einer anderen Frau sieht, hält sie sich mit ihrer Meinung nicht zurück.enny erfährt, dass Justus sie für ein Treffen mit Manon Dubois versetzt. Als sie das wütend vereitelt, trifft das ungewollt nicht nur Justus. Ben kommt dahinter, wer Alexander zum Wettbetrug erpresst und entschließt sich zu einer gefährlichen Konfrontation mit dem Erpresser. Lucie glaubt, dass Yannick nach wie vor gegen ihre Pläne ist - dabei hat er einen sehr liebenswerten Grund, ihr aus dem Weg zu gehenTobias freut sich, nach kurzer Auszeit wieder für W&L zu arbeiten. Dass zu den Bedingungen seiner Rückkehr das Aussetzen seiner Handlungsvollmacht gehört, bringt ihn aber schon am ersten Tag in ungeahnte Schwierigkeiten. Lilly nimmt Nihats Aberglauben nicht ernst, bis ihr klar wird, dass seine Sorge von den schlimmen Ereignissen des vergangenen Jahres herrühren. Kurzerhand nehmen die beiden ihr Schicksal selbst in die Hand.Chico, Lilli, Paco und Ben können es nicht fassen: Olli ist nach der völlig aus dem Ruder gelaufenen Silvesterparty immer noch spurlos verschwunden. Gemeinsam versuchen die vier, den Abend zu rekonstruieren und machen sich auf die Suche. Zunächst finden sie heraus, dass Olli etwas mit einer Frau namens Tatjana hatte. Die beiden mussten dann allerdings vor Tatjanas aggressivem Freund flüchten. Lilli vermutet, dass sich Olli jetzt in einem Indoorspielplatz aufhalten könnte. Die anderen glauben zunächst nicht daran. Überraschenderweise behält Lilli aber recht. Olli und Tatjana sind tatsächlich dort. Als die Security auftaucht, müssen alle das Spieleparadies verlassen.Als der Drogendealer Khaled ihr auflauert, muss sich Olivia panisch fragen, wie sie die 40.000 Euro auftreiben soll, die sie ihm noch geben muss. In ihrer Verzweiflung versucht sie sogar, ihm ihren Körper anzubieten, um die Schulden zu begleichen. Doch Khaled nimmt sie nicht ernst und lacht sie aus. Nun sieht Olivia als einzigen Ausweg die Flucht zu Dean. Der hat allerdings endgültig mit ihr abgeschlossen, was Olivia tief verletzt. In ihrer Wut kennt sie nun nur noch ein Ziel: Sie will Milla mit sich in den Abgrund reißen. In ihren Augen ist nämlich sie an allem schuld. Plötzlich bietet sich ihr doch noch ein Ausweg aus ihrer misslichen Lage. Um ihre Schulden bei Khaled zu begleichen, beklaut sie Milla und das Matrix.