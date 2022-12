«Citadel»: Gesicht der indischen Version besetzt

International

Die Spionageserie auf Prime Video hat eine US-amerikanische und eine italienische Adaption in Arbeit.

Der Bollywood-Star Varun Dhawan wurde als Hauptdarsteller für die indische Folge vonbestätigt, einer Spionage-Action-Serie, die von den Russo-Brüdern AGBO (?) für Amazons Prime Video entwickelt wurde. Der aus einer Filmdynastie stammende Dhawan startete seine Filmkarriere als Regieassistent von Karan Johar bei «My Name is Khan» und begann seine Schauspielkarriere in Johars «Student of the Year». Anschließend spielte er in Filmen wie «Dilwale», «Dishoom», «Badlapur» und «October» mit. Zu seinen Bemühungen im Jahr 2022 gehört die Familienkomödie «Jugjugg Jeeyo».Die Produktion der noch unbetitelten indischen Serie wird im Januar 2023 beginnen. Die Produktion steht unter der Leitung des renommierten Schöpferduos Raj Nidimoru und Krishna DK (zusammen bekannt als Raj & DK), die die Showrunner, Regisseure und ausführenden Produzenten der Serie sind. Das Drehbuch wird von Sita R. Menon geschrieben, zusammen mit Raj & DK.Richard Madden («Bodyguard»), Priyanka Chopra Jonas («Quantico») und Stanley Tucci wurden bereits als Hauptdarsteller für die erste Serie im «Citadel»-Universum angekündigt. Die Serie wird von AGBO und Weil produziert und soll im Jahr 2023 Premiere haben. Weitere lokalsprachige «Citadel»-Produktionen sind ebenfalls in Arbeit, darunter eine italienische Originalserie mit Matilda De Angelis («The Undoing») in der Hauptrolle. "Wir haben sehr hart mit den anderen internationalen Teams zusammengearbeitet, um unseren Zuschauern ein einzigartiges verwobenes Universum zu bieten", so Raj & DK.