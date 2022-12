«Jauch gegen 2022» zeigt sich erfolgreich

Quotennews

Auch in Sachen Quiz-Shows ergeben sich Jahresrückblicke. Bei RTL wollte «Jauch gegen 2022» das Jahr in Quiz-Form Revue passieren lassen. Mit Erfolg.

Günther Jauch und Oliver Pocher. Eine auf den ersten Blick ungleiche und unpassende Kombi, doch sie funktioniert seit langem. Im Vorfeld vonsticheln die beiden Moderatoren gegeneinander, alles wohl im Sinne der kommenden Show. Das Konzept der Rückblick-Quiz-Show ist simpel und doch etwas undurchsichtig. Acht Promis, die Ehrlich Brothers, Evelyn Burdecki, Ikke Hüftgold, Frauke Ludowig, Nina Moghaddam, Susanne Daubner und Tim Kampmann, gegen Oliver Jauch, es moderiert Oliver Pocher. Jeder und jede Prominente sollten Bezug zu einer Meldung aus dem ablaufenden Jahr haben, das Publikum war in "rot" und "blau" geteilt und irgendwie ging es bei dem Ganzen und 35.000 Euro.Doch wie lief der Abend für Jauch? Runde eins gegen die Ehrlich Brothers verlor der «WWM»-Moderator direkt, Matthias Distel und Evelyn Burdecki hatten jedoch keine Chance gegen den Potsdamer. Frauke Ludowig und Nina Moghaddam konnten hingegen wieder gewinnen, Susanne Daubner und Influencer Tim Kampmann hatten keine Chance. Trotz dieser Bilanz in den Buzzerrunden stand es vor dem Finale 13:16 aus Sicht von Günther Jauch. Jauch kam zwar nochmal heran, doch das Finale ging an die Promis, die mit ihrem Sieg 317.000 Euro für Kinder in Not sammeln konnten.Doch zu den TV-Zahlen: Insgesamt wollten gute 2,24 Millionen Zuschauer den Abend bei RTL verfolgen, damit waren guten 8,6 Prozent Marktanteil möglich. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sammelte 10,5 Prozent ein, hierfür waren 0,68 Millionen Umworbene verantwortlich. Damit war das RTL-Primetime-Format das klar erfolgreichste des gestrigen Abends unter den privaten Sendern.