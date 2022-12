Guter Wintersport - Schwache ZDF-Gala

Quotennews

Das Erste schaltete ab 09:30 Uhr zum Wintersport und holte gewohnt starke Zahlen - das ZDF vergab am späten Abend den «Sportler des Jahres» mit eher schwachen Zahlen.

Auf den Wintersport kann sich das Erste in diesen Tagen einfach verlassen. Ab 09:30 Uhr ging es mit dem «Bob-Weltcup: Mono» los. Schon so früh sorgten ordentliche 0,87 Millionen Zuschauer für 10,4 Prozent Marktanteil, auch die jüngeren Fernsehenden waren mit 0,14 Millionen und 7,6 Prozent bereits stabil vertreten. Den «Bob-Weltcup» der «Zweier-Männer» im Anschluss verfolgten bereits 1,11 und 0,19 Millionen Zuschauer. Über 2 Millionen Zuschauer ging es bereits ab 11:30 Uhr und dem «Super-G» der Frauen aus St. Moritz. Den Sieg von Mikaela Shiffrin verfolgten 2,08 Millionen Zuschauer und damit auch 0,34 Millionen Jüngere. Die Marktanteile zu dieser Zeit also bei 17,0 und 11,9 Prozent.Doch ab 12 Uhr ging es in den ersten «Biathlon-Weltcup», was die Quote natürlich nochmal explodieren ließ. Der «15 km Massenstart» der Männer aus Annecy holte direkt 3,63 Millionen Zuschauer und 0,54 Millionen jüngeren Fernsehende ab. Damit sahen den Sieg der Norweger Dale, Laegreid und Bø stolze 25,6 und 15,7 Prozent des Marktes. Das im Anschluss laufenden «Skispringen» der Männer aus Engelberg sahen dann noch 3,09 Millionen Zuschauer, sowie 0,45 Millionen junge Zuschauer.Bevor es ab 15 Uhr in Richtung Katar ging, holte der «Biathlon-Weltcup» der Damen im 12,5 km Massenstart noch starke 3,93 Millionen Zuschauer. Den Sieg von Lisa Theresa Hauser vor den Französinnen Julia Simon und Anais Chevalier-Bouchet sahen damit die meisten Zuschauer bei einem Wintersport-Event am gestrigen Tag. Weniger erfolgreich war der Sport-Abend im ZDF später am Tag. Es sollten in Baden-Baden die Ehrungen fürausgegeben werden. Zusehen wollten "nur" 1,99 Millionen Zuschauer und 0,26 Millionen Jüngere. Damit kamen 10,8 und 5,7 Prozent zustande. Im letzten Jahr lag die Gala bei noch 3,0 Millionen Zuschauern und 0,43 Millionen jungen Zusehern.