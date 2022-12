Verena Altenberger: Grundsätzlich mag ich das Drehen in Extremen

Interview

Die Schauspielerin drehte für «Wild Republic» in den Alpen, für den Zweiteiler «Riesending» sogar in den Alpen.

Ich habe damals am Fuße des Untersbergs gewohnt, kann mich also noch gut erinnern. Vor allem die unerträgliche Diskussion darüber, wie viel ein Menschenleben wert ist, ist mir in Erinnerung. Selbstverständlich ist jedes einzelne Leben unbezahlbar!Wie viel ganz genau fiktionalisiert wurde, müsste man die Drehbuchautoren fragen, da steckt man als Schauspielerin ja nicht im Detail drinnen. Soweit ich weiß, behandeln wir die Geschichte aber schon sehr realitätstreu.Wochenlang in Höhlen, morgens rein, manchmal erst abends wieder raus, Tage ohne Sonnenlicht, permanente Dunkelheit, immer ist alles nass, es hat zwischen 1 und 8 Grad. Viele Stunts, die wir alle selbst gemacht haben, hochemotionale Improvisationen zwischen perfekt durchdachten Drehbuchszenen. Und abends ein Glas Weißwein an der kroatischen Adria. Also wenn Sie mich fragen – viel besser geht’s nicht!Bezüglich Licht in der Höhle war es wahnsinnig speziell. Teils war der Dreh so dokumentarisch gehalten, dass unsere Helmlampen die einzige Lichtquelle waren. Das bedeutet auch, dass man neben Abseilen an der Felswand und dem eigenen Spiel man auch noch das Licht für die Kollegin macht. Wenn ich sie nicht entsprechend anleuchte, steht sie im Dunkeln. Grundsätzlich mag ich das Drehen in Extremen. Der Berg und die Höhle haben unseren Drehplan diktiert. Da hätten wir im Kreis hüpfen können, wenn das Gewitter kommt, heißt es Abbruch und ab in die Hütte!Ich war in meinem Leben noch nie so nah an Helikoptern und war zuvor auch noch nie damit geflogen. Jetzt weiß ich, was ein „Downwash“ ist… Wenn der Helikopter landet und startet ist der Wind so stark, dass die Wangen flattern und man kein Wort herausbringt. Manchmal muss man sogar aufpassen, dass es einen nicht einfach wegfegt. Manche Szenen sehen in Slowmotion bestimmt sehr lustig aus…Ich bin jetzt auf jeden Fall Europas erfahrenste Höhlen-Schauspielerin. «Wild Republic» war ein anstrengender Dreh, aber gegen die Dreharbeiten zu «Riesending», war es fast schon ein Spaziergang. Bei «Wild Republic» hatten wir Teile der Höhle in Studio nachgebaut, das bringt natürlich manche Erleichterung. Drehen in den Bergen passt irgendwie generell zu Schauspiel. Schauspiel hat für mich mit sehr, sehr hoher Konzentration zu tun. Das ganze Team ist mucksmäuschenstill, niemand bewegt sich, wenn die Szene mal läuft. Und auch emotional ist es Hochleistungssport, sich in einen Zustand zu bringen, in dem man grade natürlicherweise nicht wäre, und der oft ja auch wirklich einen Ausnahmezustand darstellt. Und da helfen die Berge: Man muss noch genauer auf jeden Schritt aufpassen, die Umgebung per se aufmerksam wahrnehmen. Und die Natur an sich stellt eine Mitspielerin dar, die ihre ganz eigenen Inputs liefert.Sie werden verstehen, dass ich als Schauspielerin nicht in Zahlen oder Quoten denke, gar nicht so denken möchte. Wenn ich das anfange, kann ich meinen künstlerischen Beruf an den Nagel hängen.Riesending wird auf jeden Fall in 10 Jahren auch noch dazugehören. Es war wirklich ein einmaliger Dreh. Ansonsten Fall noch die Dreharbeiten zu den beiden Kinofilmen «Me, We» auf Lesbos und zu «Die beste aller Welten» in Salzburg.Aufhören, wenn‘s am schönsten ist... Ich bin so wahnsinnig gerne unterwegs, habe nicht das Bedürfnis, jetzt schon irgendwo anzukommen. Und nach vier erfüllenden Jahren als Bessie Eyckhoff hat es sich richtig angefühlt, sie loszulassen.Wir repräsentieren den österreichischen Kinofilm nach innen, also branchenintern, und nach außen. Im Grunde genommen veräußern wir unsere Liebe zum österreichischen Kino noch vehementer als vorher ohnehin schon.Er wird natürlich gewinnen. Marie Kreutzer ist mutig und genial!