«Michigan Hell House» läuft Ende Januar

US-Fernsehen

Travel Channel und discovery+ bringen das Schrecken nach Hause.

Der Travel Channel verdoppelt sein Programm mit zwei neuen Folgen seiner beliebten-Reihe, die im Rahmen des neuen Programm-Events «Shock Docs Sundays» auf dem Sender und im Streaming auf discovery+ Premiere haben. Am 29. Januar können sich die Zuschauer auffreuen.Das ist die Beschreibung: Der paranormale Ermittler Steve Shippy brach den Fall vor sieben Jahren nach mehr als 40 Jahren des Schweigens auf. Was er vorfand, war ein lebendiger Albtraum, der es mit Horrorfilmen wie «Amityville Horror» und «Poltergeist» aufnehmen kann, aber dieses Haus der Hölle ist zu 100 Prozent real und genauso erschreckend. Die Geschichte spielt in einem Bauernhaus in dem kleinen Dorf Merrill, Michigan. Vom Sommer 1974 bis zum Frühjahr 1975 musste die Familie Pomeraning unerbittliche, bizarre und gewalttätige paranormale Phänomene ertragen. Es gab Klopfgeräusche, Explosionen, körperlose Stimmen und sogar spontane Verbrennungen, die das Haus und die darin lebende Familie auseinanderrissen. Mit Dutzenden von Stunden an Echtzeit-Audioaufnahmen, Hunderten von Polizeiberichten und Dutzenden von Augenzeugen ist dieser Fall wohl der am besten dokumentierte paranormale Fall der Geschichte. Doch bis heute weiß niemand, warum diese Familie von einer unsichtbaren, bösen Macht heimgesucht wurde. War es ein Poltergeist? Dämonische Besessenheit? Hexerei? Jetzt wird Shippy zusammen mit dem weltbekannten Medium Cindy Kaza, bewaffnet mit neuen Beweisen, endlich die Quelle des Bösen aufdecken, das das Höllenhaus in Michigan terrorisiert hat.Eine Woche später läuft: Am 25. Oktober 1979 war an der Miami Aerospace Academy (MAA) die Hölle los, als die Schülerschaft der Schule Opfer einer dämonischen Massenbesessenheit zu werden schien. Erschreckende Berichte über die Geschehnisse an der High School verbreiteten sich wie ein Lauffeuer: Ein Mädchen behauptete, der Teufel sei in ihr und wurde beim Schweben gesehen, ein Junge schien übermenschliche Kräfte zu haben und ein regelrechter Aufstand brach aus, als die Schüler Türen aus den Angeln rissen und Fenster einschlugen. Vierzig Jahre später kommen ehemalige MAA-Schüler sowie Strafverfolgungsbehörden, Psychologen, paranormale Ermittler und Dämonologen zusammen, um zu erklären, was an diesem schicksalhaften Tag geschah, als der Teufel die Schule übernahm.