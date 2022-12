Quotencheck

Jubiläum für die «Trucker Babes»! Die seit fünf Jahren immer am Sonntagabend zu sehende Sendung ging im Herbst in ihre zehnte Staffel.

Trotz der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schickte Kabel Eins Ende Oktober eine neue Staffel vonauf Sendung. Das Format debütierte im Juli 2017 und ist seither ein guter Quotenlieferant mit teils mehr als einer Million Zuschauern und Zielgruppen-Marktanteilen von nicht selten mehr als sieben Prozent. Zuletzt wurden ein paar Abnutzungserscheinungen erkennbar und in diesem Jahr überwanden die LKW-Fahrerinnen nicht die Millionen-Marke. Wie lief es für die neuen Folgen.Die Premiere der zehnten Staffel verfolgten am 30. Oktober 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von ordentlichen 3,4 Prozent entsprach. Mit 0,37 Millionen Umworbenen lief es in der jungen Zuseherschaft richtig gut und der ProSiebenSat.1-Sender fuhr tolle 5,6 Prozent Marktanteil ein. Die zweite Folge konnte das Niveau nicht ganz halten und fiel auf 0,98 Millionen und 3,1 Prozent zurück. In der Zielgruppe stieg zwar die Reichweite auf 0,38, doch der Marktanteil schrumpfte auf weiterhin gute 4,9 Prozent.Am 13. November saßen um 20:15 Uhr 0,87 Millionen Zuschauer vor dem Empfangsgerät, sodass eine Sehbeteiligung von 2,8 Prozent heraussprang. In der Zielgruppe wurden 0,35 Millionen 14- bis 49-Jähroge registriert, der Marktanteil bewegte sich diesmal bei 4,3 Prozent. Am Tag des WM-Eröffnungsspiel, das um 17:00 Uhr angepfiffen wurde, fanden sich zur Primetime 0,95 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins. Der Marktanteil stieg auf 3,0 Prozent. In der Zielgruppe stand ebenfalls ein leichtes Plus von 0,1 Prozentpunkten auf dem Papier. Für solide 4,4 Prozent reichten diesmal 0,34 Millionen junge Zuschauer.Danach pausierte die zehnte Staffel für zwei Wochen, um den Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft aus dem Weg zu gehen. Am 27. November kam eine Wiederholung gegen die Konkurrenz des Spiels Deutschland gegen Spanien deshalb nur auf 0,64 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 1,9 und 1,8 Prozent. Auch am ersten Sonntag im Dezember lief eine Zweitverwertung der achten Staffel, die aber auf 0,97 Millionen Zuschauer und sehr gute 5,3 Prozent bei den Umworbenen kam. Da England gegen Senegal exklusiv bei MagentaTV hinter der Bezahlschranke lief, sollte es sogar der beste Wert des Herbstes werden. Am 11. Dezember sorgte das Staffelfinale der Jubiläumsrunde für 0,92 Millionen Interessierte, was 3,0 Prozent Marktanteil entsprach. 0,29 Millionen Werberelevante generierten 4,0 Prozent.Die zehnte Staffel lief auf einem vergleichbaren Niveau mit den Folgen der vorherigen Staffel, die im Frühjahr 0,84 Millionen, darunter 0,37 Millionen Jüngere, anlockte und Marktanteile von 2,8 respektive 5,0 Prozent einfuhr. Die fünf neuen Ausgaben sorgten für 0,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 3,1 Prozent. In der Zielgruppe ging es hingegen etwas bergab auf 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige und 4,7 Prozent. «Trucker Babes» bleibt damit weiterhin ein Erfolg für Kabel Eins am Sonntagabend, doch der Perlglanz-Lack vergangener Tage ist ab.