ProSieben bringt «Zervakis & Opdenhövel. Live.» im Januar zurück

TV-News

Damit passt man die Rückkehr an die verfrühte Winterpause an.

Seit 16. November pausiert das wöchentliche ProSieben-Journal, womit auch der zuletzt erkennbare positive Quotentrends der Live-Sendung jäh erstickt wurde. Im vergangenen Jahr erzielten die 30 gesendeten Ausgaben eine durchschnittliche Reichweite von weniger als einer halben Million Menschen sowie Marktanteile von miesen 2,0 Prozent bei allen und 5,4 Prozent in der Zielgruppe. Im November steigerte man sich bei den 14- bis 49-Jährigen auf 6,0, 7,0 und abschließend 8,3 Prozent. Auch die Reichweite stieg auf akzeptable 0,74 Millionen.Nun hat ProSieben den Termin für die Rückkehr von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel genannt. Das Moderatoren-Duo meldet sich ab Mittwoch, den 11. Januar immer um 21:25 Uhr im Anschluss an neue-Folgen zurück. An der verkürzten Sendedauer ändert sich zunächst nichts, sie bleibt mit rund 40 Minuten bestehen. In der Anfangszeit füllte «ZOL» noch zwei Stunden der Primetime, nach dem Wechsel auf den Mittwoch wurde das Magazin zuletzt immer mehr gekürzt.ProSieben plant zunächst 21 Folgen der wöchentlichen Sendung, sodass die vorerst letzte Folge vor der Sommerpause auf den 7. Juni fallen würde, sofern jede Woche eine Ausgabe ausgestrahlt wird. Damit erhöht sich die Schlagzahl um zwei Folgen, was aber auch daran liegt, dass Zervakis und Opdenhövel in diesem Jahr erst Anfang Februar aus der Winterpause zurückkehrten. 2021 verabschiedete man aber auch erst kurz vor Weihnachten. Im Nachgang an die ersten «ZOL»-Ausgaben des neuen Jahres plant ProSieben derweil mit der Wiederholung der zweiten-Staffel, die im September und Oktober viermal gesendet wurde.