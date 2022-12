Quotencheck

Der Freitagabend gehört seit geraumer Zeit einer Doku-Reihe, die zeitweise wirklich gut funktionierte.

Bereits seit dem Jahr 2014 lässt das zu Comcast gehörende E! die Serie «Botched» produzieren. In Deutschland hört das Format auf den Namen «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs» und wird beim Frauensender sixx ausgestrahlt. Inzwischen sind von MGM über 121 Episoden produziert worden und die Fernsehstation hat bereits für das Jahr 2023 Nachschub geordert.Am Freitag, den 4. November, startete sixx um 20.15 Uhr mit der elften Folge aus der dritten Staffel in den Abend. Dr. Nassif half einer Frau mit Kugelfischlippen und Dr. Dubrow behandelte einen schwierigen Fall von Krabbenklauen-Brüsten. 0,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verzeichnete die Fernsehstation, der Gesamtmarktanteil belief sich auf 0,7 Prozent. 0,08 Millionen Umworbene schalteten ein, sodass man 1,3 Prozent Marktanteil einfuhr. Die zweite Folge hatte 0,15 Millionen Zuschauer, wovon 0,07 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. In der Zielgruppe standen 1,3 Prozent auf dem Papier.Eine Woche später drehte sich die erste Folge um eine Frau, die eine Körbchengröße von J hat. 0,17 Millionen Menschen ab drei Jahren nahmen sich für die Doku-Serie am Freitagabend Zeit, womit sixx einen Marktanteil von 0,6 Prozent erhielt. Erneut saßen 0,08 Millionen junge Menschen vor dem Fernseher, die für 1,3 Prozent standen. Die zweite Ausgabe lockte schon 0,18 Millionen Zuseher ab drei Jahren an, der Marktanteil stieg auf 0,7 Prozent. Mit 0,09 Millionen jungen Zusehern verbuchte man sogar 1,4 Prozent.Zwischenzeitlich lief es dann weniger gut für «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs», denn einige Sendungen erreichten bei den Werberelevanten nur noch 0,9 bis 1,0 Prozent. Das hinderte sixx aber nicht daran, die Dosis auf vier Episoden pro Abend zu erhöhen. Am 25. November fuhr man ab der 22.05-Uhr-Stunde nur noch jeweils 1,0 Prozent bei den Umworbenen ein. Sieben Tage später waren allerdings auf dem Timeslot schon bis zu 2,2 Prozent Marktanteil möglich. Anfang Dezember erreichte die 21.05-Uhr-Episode sogar 0,30 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren.Die Episoden zwischen Anfang November und Mitte Dezember brachten sixx im Durchschnitt 0,18 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil von «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs» lag bei 0,8 Prozent. Die Sendung sicherte sich 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährige, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) sprach von 1,3 Prozent Marktanteil. Auch im neuen Jahr wird sixx weitere Fälle der Doku-Serie ausstrahlen.