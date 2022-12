DAZN beleuchtet Eintrachts Champions-League-Gruppenphase

TV-News

Sensationell gewann Eintracht Frankfurt die Europa League und fast genauso sensationell ist das Erreichen des Achtelfinals der Champions League beim ersten Anlauf. Für DAZN eine eigene Doku wert.

Dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt, seit mehreren Jahrzehnten eher als Fahrstuhlmannschaft in der Bundesliga aktiv, ist im Sommer historischen gelungen. Mit dem Gewinn der UEFA Europa League hat sich die Mannschaft von Oliver Glasner erstmals für die UEFA Champions League qualifiziert. In einer Gruppe mit Tottenham, Marseille und Sporting Lissabon reichte es durch einen packenden Auswärtssieg in Portugal sogar für das Weiterkommen. Der Sportstreamingdienst DAZN hat nun eine Dokumentation über die Reise der Eintracht durch die Gruppenphase der Königsklasse veröffentlicht.Der 75-minütige Filmist seit wenigen Tagen online abrufbar und wird am heutigen Freitag, 23. Dezember, um 18:30 Uhr auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 Premiere feiern. DAZN verspricht Einblicke in Abschlusstrainings, Kabinenansprachen und Emotionen der Fans, die anhand von unterschiedlichen Perspektiven ein passendes Gesamtbild ergeben sollen. Kevin Trapp, Daichi Kamada und Makoto Hasebe sprechen aus der Perspektive der Spieler unter anderem über die Vorfreude sowie die Vorbereitung auf den Wettbewerb. Vorstandssprecher Axel Hellmann steht für den Funktionärsblickwinkel und erklärt welche Auswirkungen und Herausforderungen die UEFA Champions League für die Eintracht mit sich bringt. Der letzte Blickwinkel widmet sich dann den Emotionen der Fans.„Für mich persönlich gibt es im deutschen Fußball kaum eine spannendere Erfolgsgeschichte der letzten Jahre als die von Eintracht Frankfurt. Begonnen mit dem furiosen DFB-Pokalsieg und nun gipfelnd in der Qualifikation für das Achtelfinale der UEFA Champions League. Erstmalig dabei und gleich qualifiziert für die K.o.-Phase. Ein Verein schreibt Geschichte! Genau solche Ereignisse stellen wir bei DAZN so ungefiltert wie möglich allen Fans zur Verfügung. Mit «3 Blickwinkel – Königsklasse im Herzen von Europa» bekommt der Zuschauer einen sehr detaillierten Einblick in die Herausforderungen eines Vereins, die mit der Champions League Qualifikation einhergehen“, so DAZN-Programmchef Michael Bracher über die Doku, die auch in DAZN For Business integriert ist und so von Gastronomen präsentiert werden kann. Executive Producer des Films sind Matthias Faidt und Philipp Lochmann.