«Strange World» bringt Disney den TV-Sendern näher

Weil der animierte Spielfilm in Frankreich nicht in die Kinos kam, tüftelt man einen neuen Vertrag aus.

Das actiongeladene Komödienabenteuerder Walt Disney Animation Studios stellt eine legendäre Entdeckerfamilie, die Clades, vor, die versucht, sich in einem unbekannten, tückischen Land zurechtzufinden. Zu den Sprechern gehört Jaboukie Young-White als 16-jähriger Ethan, der das Abenteuer findet, das er sich schon lange gewünscht hat, als er in einer fremden Welt mit seltsamen Kreaturen wie einem schelmischen blauen Klecks landet, den er „Splat“ nennt.Nachdem Disney+ auf einen französischen Kinostart seines neuesten Animationsfilms «Strange World» verzichtet hat, steht das Unternehmen kurz vor einer Einigung mit den französischen Fernsehsendern über die jeweiligen Sendefenster. Disney+ hatte beschlossen, «Strange World» direkt über seinen Dienst in Frankreich zu streamen, um gegen die strengen Regeln des Landes zu protestieren, die nur für Filme gelten, die zuerst in Kinos gezeigt werden. In Frankreich ist die Ausstrahlung von Filmen nicht wie in den meisten anderen Ländern vertraglich geregelt, sondern durch ein Dekret, das für jede Vertriebsplattform exklusive Ausstrahlungszeiträume festlegt, zunächst für Kinos, dann für Pay-TV, VOD und frei empfangbare Kanäle sowie für SVOD.In den Richtlinien von Anfang 2022 wird das Zeitfenster für abonnementbasierte Dienste wie Disney+ auf 17 Monate nach dem französischen Kinostart festgelegt. Das ist weniger restriktiv als das vorherige Zeitfenster, das den Verbrauchern eine lange Wartezeit von drei Jahren nach dem Kinostart abverlangte. Die Streaming-Anbieter halten dies jedoch nicht für ein ausreichendes Zugeständnis, da die neuen Richtlinien nur für Filme gelten, die im eigenen Haus oder von Tochtergesellschaften produziert werden, wie im Fall von Disney mit Disney/Pixar- und Marvel-Filmen und Amazon mit MGM-Titeln wie «James Bond»-Filmen.Derzeit wird über eine Änderung der Verwertungsregeln für Filme verhandelt, die von Streaming-Diensten selbst produziert werden und deren Budget 25 Millionen Dollar übersteigt. Wenn alle Parteien zustimmen, wird die Änderung es Diensten wie Disney+ und Prime Video ermöglichen, die Länge ihres SVOD-Fensters um zwei Monate zu verlängern, bis zu 22 Monate nach dem Kinostart. Außerdem müssen die Plattformen diese Filme nicht mehr während des gesamten Fensters der frei empfangbaren Kanäle aus ihren Diensten nehmen, sondern nur noch 60 Tage ab dem ersten Tag der Ausstrahlung auf frei empfangbaren Kanälen. "Wir haben fast einen Kompromiss mit diesen Diensten erreicht, aber wir bemühen uns nach Kräften", sagte eine Quelle, die einer der frei empfangbaren Fernsehgruppen Frankreichs nahesteht. Alle anderen Parteien, wie die Pay-TV-Gruppe Canal+, müssten der neuen Änderung zustimmen.