Charlie Cox: Neues «Daredevil» wird nicht so blutig sein

US-Fernsehen

Die Neuauflage der einstigen Netflix-Serie wird elf Monate am Stück gedreht.

Nachdem er im Sommer sein Debüt als Matt Murdock/Daredevil in «She-Hulk» gegeben hat, macht sich Schauspieler Charlie Cox endlich bereit, sein eigenes MCU-Projekt mit der 18-teiligen Disney+-Seriezu leiten. Der Schauspieler bestätigte gegenüber „NME“, dass er fast das ganze Jahr 2023 damit verbringen wird, das Marvel-Projekt zu drehen."Sie sagten zu mir: 'Wir werden 2023 drehen'", so Cox. "Ich sagte: 'Toll, wann?' Sie sagten: 'Das ganze Jahr 2023'. Ich fange im Februar an zu drehen und bin im Dezember fertig." Mit elf Monaten Drehzeit und einer 18-teiligen Staffel wird «Daredevil: Born Again» das bisher größte Marvel-Projekt auf Disney+ "Ich bin fasziniert, warum sie sich für 18 Folgen entschieden haben", so Cox. "Ich stelle mir vor, dass es ein Element geben wird, das wie eine Serie der alten Schule ist. Nicht unbedingt ein Fall der Woche, aber etwas, bei dem wir wirklich tief in den Anwalt Matt Murdock eintauchen und sehen, wie sein Leben aussieht. Wenn das richtig gemacht wird und er sich wirklich die Hände mit dieser Welt schmutzig macht... Ich glaube, das hat etwas sehr Interessantes."