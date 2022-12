«Totenfrau»: Bernhard-Aichner-Serienadaption startet im Januar

TV-News

In Zusammenarbeit mit dem ORF hat Netflix sechs Folgen produziert, die in Österreich bereits im November ihre Premiere feierten. Nun landet die Serie auch beim Streamingdienst.

Nach «1899» hat Netflix den nächsten deutschsprachigen Serienaufschlag in der Hinterhand: die serielle Verfilmung des Bernhard-Aichner-Bestsellers. Die sechsteilige Serie wird am 5. Januar beim Streamingdienst verfügbar sein, nachdem die die Koproduktion von Netflix und ORF bereits im November im österreichischen Fernsehen Premiere feierte. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Bestatterin Blum, gespielt von Anna Maria Mühe, die zwar jeden Tag mit dem Tod zu tun hat, doch der Mord an ihrem Mann wirft sie völlig aus der Bahn. Nun sinnt sie auf Rache.Neben Mühe spielen in weiteren Rollen unter anderem Felix Klare, Yousef Sweid, Shenja Lacher, Robert Palfrader, Simon Schwarz, Gregor Bloéb, Michou Friesz, Gerhard Liebmann, Hans Uwe Bauer, Sebastian Hülk, Andrea Wenzl, Wolfram Koch, Britta Hammelstein, Romina Küper und Peter Kurth.Produziert wurde die sechsteilige Serie von Thomas Hroch und Gerald Podgornig für Mona Film sowie Benito Mueller und Wolfgang Mueller für Barry Films, umgesetzt in Koproduktion mit SquareOne Productions (Al Munteanu), Co-Executive Producer Nicolai Rohde. Das Drehbuch schrieben Barbara Stepansky, Benito Mueller, Wolfgang Mueller, Mike Majzen und Nicolai Rohde, der bei der Serie auch Regie führte.