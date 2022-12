YouTube schnappt sich NFL Sunday Ticket

US-Fernsehen

Der Vertrag mit DirecTV endet nach 28 Jahren Zusammenarbeit.

Google und die National Football League kündigten am Donnerstag einen Pakt an, der YouTube ab der Saison 2023 zur exklusiven Heimat des Sunday-Ticket-Pakets für Spiele abseits vom Free-TV macht. Der Vertrag beendet die Verwaltung des Sunday Tickets durch DirecTV nach 28 Jahren. Das Sunday Ticket richtet sich an Superfans und Footballwettende und bietet Zugang zu allen NFL-Spielen, die sonntags während der regulären Saison von CBS und Fox übertragen werden (vorbehaltlich lokaler Marktsperren).Ab der nächsten Saison wird NFL Sunday Ticket im Rahmen des Sieben-Jahres-Vertrags als Zusatzpaket auf YouTube TV und als eigenständiges Angebot auf den kürzlich gestarteten Primetime Channels von YouTube (für die kein Abonnement von YouTube TV erforderlich ist) verfügbar sein. YouTube hat keine Preise für das Sunday Ticket bekannt gegeben. Für die Saison 2022 beginnen die Sunday Ticket-Pläne von DirecTV bei 293,94 US-Dollar.Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben. Das ‚Wall Street Journal‘ berichtet, dass YouTube durchschnittlich zwei Milliarden Dollar pro Jahr für Sunday Ticket zahlen wird, zuzüglich möglicher zusätzlicher erfolgsabhängiger Gebühren, während die ‚New York Times‘ den Wert des Deals auf 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr beziffert. In jedem Fall ist das eine Steigerung gegenüber den 1,5 Milliarden Dollar, die DirecTV Berichten zufolge pro Jahr für die Sunday-Ticket-Rechte gezahlt hatte. Der Satelliten-TV-Anbieter hatte nach Branchenschätzungen zwischen 1,5 Millionen und zwei Millionen Abonnenten für das Paket.