VOD-Charts

Die Woche vor Weihnachten spült alte Klassiker und heiße Singles in die Top10. Oben auf bleibt eine alte Bekannte.

Während die Fernsehsender ihr Programm mit Weihnachtsspecials beliebter TV-Formate, Jahresrückblicke und Weihnachtsfilmen bestücken, herrscht im Streamingbereich trotz aller Algorithmen-Vorschläge freie Inhalte-Auswahl. Manch einer hat sich deshalb die Zeit genommen alte Serien-Klassiker aus dem Archiv zu kramen, weswegenauf Platz zehn der Wochencharts einstieg. Zwischen dem 16. und 22. Dezember kam die 2010 zu Ende gegangene Mystery-Reihe auf 1,36 Millionen Abrufe.1,78 Millionen Klicks verbuchten derweil, die dadurch auf Rang neun in der vorletzten Kalenderwoche des Jahres ins Ziel kommen. Ebenfalls zu den Serien-Klassikern darfgezählt werden. Die Comedy, die in den vergangenen Wochen immer mal wieder auftauchte, schaffte es laut den Marktforschern von Goldmedia auf 1,80 Millionen Abrufe und damit auf Rang acht. Nur knapp davor reiht sichmit 1,82 Millionen Views ein.Mit Rang sechs wechseln wir das Genre von Comedy-Serie zu Reality-TV, denn die vierte Staffelist seit rund zwei Wochen verfügbar. «Too Hot to Handle», wie das amerikanisch-britische Format im Original heißt, wurde 1,95 Millionen Mal geklickt. Über die Zwei-Millionen-Marke springt der noch immer laufende Krankenhaus-Klassiker, der sich mit 2,25 Millionen Aufrufen Platz fünf sichert. Am 16. Dezember veröffentlichte Netflix, der laut Unternehmensangaben an den ersten drei Tagen weltweit 52,3 Millionen Stunden gestreamt wurde. Hierzulande hat die achtteilige Spionage-Dramedy in den vergangenen sieben Tagen eine Reichweite von 2,51 Millionen erzielt.Platz drei geht an die Action-Serie, die sogar die Drei-Millionen-Grenze überschreitet. Der bei Netflix und Prime Video erhältliche Titel wurde 3,10 Millionen Mal abgerufen. Fast vier Millionen Klicks verzeichnete. Die Sitcom darf sich über eine Reichweite von 3,92 Millionen freuen. Einsam an der Spitze zieht auch in dieser Woche wiederihre Kreise. Die Tim-Burton-Serie steigert sich im Vergleich zur Vorwoche um über eine Million Abrufe und zählt diesmal 8,29 Millionen Views. Frohe Weihnachten an der Nevermore Academy.