«Heiligabend mit Carmen Nebel» verliert zahlreiche Zuschauer

Im Jahr zuvor war das Interesse an der Weihnachtsshow noch deutlich größer gewesen.



Schon seit zehn Jahren darf am 24. Dezember im ZDF-Programm zur Primetime die Weihnachtsshownicht fehlen. Bei Kerzenlicht und loderndem Kamin auf einer Tiroler Alm ging es um Traditionen, viel Privates und natürlich auch Musik. Begrüßt wurden so etwa Eloy de Jong, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Im vergangenen Jahr hatten 2,25 Millionen Fernsehende auf den Sender gefunden und solide 11,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 0,21 Millionen Jüngeren standen passable 4,8 Prozent auf dem Papier.Dieses Jahr fanden jedoch lediglich 1,70 Millionen Zuschauer für die Sendung zum ZDF und damit so wenig Menschen wie nie zuvor. Der Marktanteil sank deutlich auf maue 9,2 Prozent. Lediglich die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich mit einer akzeptablen Quote von 5,9 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen Jahren. Es folgte dervor 1,15 Millionen Interessenten, wodurch die Sehbeteiligung weiter auf niedrige 6,7 Prozent sank. 0,16 Millionen jüngere Fernsehenden entsprachen noch ausbaufähigen 3,8 Prozent.Zuvor hatten ab 18.00 Uhr 0,79 Millionen Neugierige fürmit einem festlichen Konzert aus Flensburg eingeschalten. Schwache 6,7 Prozent Marktanteil waren das Resultat. 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben zudem bei miesen 2,9 Prozent hängen. Ab 19.15 Uhr brachte es das Konzertauf 1,01 Millionen Zuhörer und einen mageren Marktanteil von 7,3 Prozent. Bei den 0,10 Millionen Jüngeren war mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent ebenfalls noch Luft nach oben.