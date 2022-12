«Sister Act» die Dritte

Quotennews

Am Vorweihnachts-Abend im Sat.1-Programm: «Sister Act». Bereits zum dritten Mal läuft der Film in diesem Jahr - mit Erfolg.

Whoopi Goldberg läuft mit ihrem Film-Klassiker aus dem Jahr 1992 bereits seit 2007 bei verschiedenen TV-Sendern. Das ZDF wollten den Streifen zeigen, Kabel Eins, RTL RTLZWEI und eben Sat.1 hatten den Spielfilm schon im Programm. Gestern packte der Bällchensender den Film in die Primetime, damit lief der Streifen bereits zum dritten Mal in diesem TV-Jahr.Und es lief im internen Jahres-Vergleich richtig gut. Mit 1,27 Millionen Zuschauern kann Sat.1 mit 4,6 Prozent Marktanteil recht zufrieden sein. Die Zielgruppe lieferte ebenfalls einigermaßen ab und konnte mit 0,45 Millionen Umworbenen 7,5 Prozent am entsprechenden Markt markieren. Zuvor lief der Film in diesem Jahr bei VOX, mit aus Sicht der Reichweite weniger erfolgreichen Werten.Am 25. Juni, mitten im sprichwörtlichen Sommerloch, holte der Sender mit der roten Kugel 0,87 Millionen Zuschauer mit «Sister Act» zur Primetime. Der Marktanteil lag damals bei identischen 4,6 Prozent, während sich die Zielgruppe mit 6,6 Prozent bei 0,25 Millionen Umworbenen breit machte. Die Wiederholung am folgenden Sonntag holte noch 0,52 Millionen Zuschauer und 0,1 Millionen Umworbene im Mittagsprogramm ab. Da lagen die Marktanteile bei 4,7 und 4,2 Prozent.