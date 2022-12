Blockbuster-Battle

An Heiligabend dürfen Weihnachtsfilme natürlich nicht fehlen – auch nicht ein weihnachtliches Action-Franchise.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Der Grinch lebt mit Max, seinem Hund, in den Bergen. An dessen Fuß leben die Whos, die die Weihnachtszeit zelebrieren. Der Grinch hingegen mag Weihnachten überhaupt nicht und möchte den Whos das Fest vermiesen. Er schleicht sich nachts ins Dorf und klau alle Geschenke und die Weihnachts-Dekoration. Als die Bewohner morgens das Unheil sehen, beschließen sie, zusammen zu singen. So beurteilte Quotenmeter die animierte Neuauflage des Weihnachtsklassikers : „«Der Grinch» ist ein sympathischer, tricktechnisch äußerst gelungener Animationsfilm für die ganze Familie, der sich allerdings vorwiegend auf sein Dasein als Komödie konzentriert und die erzählerische Dimension der Vorlage mitsamt Kapitalismuskritik weitgehend außer Acht lässt.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv wittert eine günstige Gelegenheit.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)John McClane wird nicht gerade vom Glück verfolgt: Erst wird der Cop vom Dienst suspendiert, dann verlässt ihn auch noch seine Frau. Doch immer wenn man denkt, es kann nicht noch schlimmer kommen, schlägt das Schicksal einem ein Schnäppchen. So auch bei McClane, denn völlig unvermittelt gerät er auch noch ins Visier eines verrückten Bombenlegers. Ein mysteriöser Unbekannter, der sich selbst "Simon" nennt, hat bereits ein Kaufhaus mitten in New York in die Luft gejagt. Jetzt stellt er bei der Polizei seine Forderungen - und die sind reichlich bizarr: Er will, dass McClane sich ohne Waffen nach Harlem begibt, um den Hals ein Schild mit der Aufschrift: "I hate niggers". McClane bleibt nicht viel Gelegenheit zu lamentieren, schließlich will er nicht das Leben von Unschuldigen riskieren. Schon sind ihm die ersten mordlüsternen Streetgangs in Harlem auf den Fersen, da kommt ihm unerwartet der farbige Elektrowarenhändler Zeus zur Hilfe. Von diesem Moment an sind die beiden - mehr oder weniger freiwillig - ein Team in einem teuflischen Spiel. Bombenleger Simon jagt das ungleiche Pärchen nämlich kreuz und quer durch den Big Apple, lässt sie knifflige Rätsel lösen und hochexplosive Sprengsätze entschärfen. Doch was hat der zwielichtige Verbrecher wirklich vor? McClane schwant, dass die Sprengstoffanschläge nur ein ausgetüfteltes Ablenkungsmanöver darstellenQuotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 8