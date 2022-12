Katrin Bauerfeind: Mit dem Crypto-Markt fällt ein sinnloser Energiefresser weg

Interview

Seit wenigen Tagen ist der neue Podcast «Frau Bauerfeind rettet die Welt» online verfügbar. Quotenmeter sprach mit der Moderatorin über den Klimaschutz.

Wenn schon, dann «Höhle der Löwin», so viel Gender muss sein, ich habe aber mit Johannes Strate und Ralph Caspers auch noch Männer an Bord, denn die Welt retten wir natürlich nur gemeinsam. Und zwar gemeinsam mit all den Projekten, die bei mir um 100.000 Euro für ihre Idee kämpfen.Wenn jetzt der Crypto-Markt wegbröselt, fällt ein sinnloser Energiefresser ja schon mal weg, da ist so ein kleiner Podcast fast schon CO2-neutral. Bei mir geht es aber umso überraschende Projekte wie Brandmelder für den Wald oder die Ottobahn. Klingt erst mal wie Comedy, ist aber womöglich deutlich sinnvoller als Bitcoins...Sie waren damit nur ein paar Jahre später dran als etliche Staaten in Afrika, die ja schon mal gezeigt haben, dass das geht. Insofern ja, das ist gut, aber es wäre noch mehr möglich.Olaf Scholz ist bislang noch nicht als Klimakanzler aufgefallen und die Politik muss endlich den Rahmen vorgeben, aber die Verantwortung nur bei der Politik zu suchen, greift auch zu kurz, denn es gibt ja auch kein Gesetz, das uns vorschreibt, iPhones zu kaufen. Hier ist leider einfach jeder einzelne gefragt. Ich weiß, es nervt, aber so isses leider.Johannes tourt mit Revolverheld mittlerweile per Zug. Rock ‘n’ Roll mit Bahncard sozusagen und das aus Umweltgründen. Und Ralph hat vermutlich jedes Umweltthema in seiner Sendung mehrfach behandelt, der ist quasi ein menschliches Umwelt-Lexikon.Es gibt eine Vorrunde mit neun Ausgaben, wo jeweils zwei Projekte gegeneinander antreten, dann drei Folgen „Recall“, also eine Art Halbfinale, und dann eine Folge, wo die 100.000 Euro verteilt werden. Es ist also ähnlich wie bei der Fußball-WM, nur ohne Ball.Womöglich muss das ganze Konzept „Auto“ noch mal überprüft werden. Siehe die „Ottobahn“, und wer jetzt wissen will, was zur Hölle das ist, muss den Podcast hören.Ich will jetzt nicht noch mal die Ottobahn erwähnen, es geht aber auch um „nachhaltige“ Zahnpasta, alte Autobatterien, mit denen man beeindruckende neue Dinge anstellen kann und leckere Grillen. Also die Tiere, nicht das, was die Deutschen immer im Sommer machen.Wenn er mich in der nächsten Staffel immer noch nicht fragt, manipuliere ich die Schlussrunde so, dass er immer verliert. Wenn ich dabei bin, sollte bitte Meryl Streep meinen Part übernehmen. Dann kann ich endlich mal mit ihr spielen und ich denke, so wirds dann für uns alle schön.Die Aufmerksamkeit liegt ja jetzt wieder auf den neuen Folgen. Und das ist auch gut so.