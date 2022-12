«Ottos Märchenshow» knackt die 2-Millionen-Marke

Quotennews

Während sich Sat.1 in den letzten Tagen an der «Comedy Märchenstunde» gehörig die Finger verbrennt, holt RTL mit Otto Waalkes über 2 Millionen Zuschauer.

In Bayern würde man sagen, Watschen. Wie schon 2021 setzt Sat.1 vor den Weihnachtstagen auf «Die Comedy Märchenstunde». Das Konzept ist simpel, Märchen in moderner Form, lustig und recht seicht verpackt. Letztes Jahr kamen bei zwei Ausgaben 1,94 und 1,85 Millionen Zuschauer zusammen, eine Fortsetzung 2022 ist also sinnvoll. Doch verbrennt sich Sat.1 in diesem Jahr die FInger an dem Format. Seit dem 28. November sind bisher drei Folgen gelaufen, nur eine lockte mehr als eine Million Zuschauer vor die Bildschirme. Marktanteile um die 3 Prozent, die Zielgruppe lag bei der besten Show bei gerade mal 6,8 Prozent.Ist das Momentum der modernen Märchen also schon nach einem Jahr vorbei? Für RTL in keinem Fall! Beim Konzept könnte der Eindruck entstehen, der Köln-Sender hat bei Sat.1 etwas über die Schulter geschaut, Otto Waalkes nahm indie Grimmschen Märchen ins Visier. Von Hänsel und Gretel über Schneewittchen bis Aschenputtel und Rotkäppchen, eben den Stoff, den sich auch Sat.1 in den letzten Tagen vorgenommen hat. Doch sammelt RTL einfach mal 2,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil von 7,9 Prozent im Gesamten gefällt, die Zielgruppe sollte noch erfolgreicher sein.Als sprichwörtliche Kirsche auf der Torte sorgten 0,63 Millionen Umworbene für satte 11,8 Prozent am Zielgruppen-Markt. Als Wermutstropfen verbleibt, dass «Schlag den Star» mit 0,69 Millionen hier etwas besser lief. Ob es nun am Sender, dem Sendeplatz oder schlicht an Otto Waalkes lag, RTL kann das mit den modernen Märchen scheinbar deutlich besser.