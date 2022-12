RTL nennt Dschungelteilnehmer

TV-News

Zwölf Promis reisen nach Australien. Mit Lucas Cordalis steht ein Teilnehmer fest, der eigentlich in der vergangenen Staffel schon dabei sein wollte.

RTL machte den Spekulationen am Wochenende ein Ende und gab vier Wochen vor Beginn der Staffel den Cast für den Reality-Leuchtturmbekannt. Mit dabei ist Lucas Cordalis, der in der vergangenen Staffel eigentlich schon hätte zu sehen sein sollen, jedoch kurzfristig aufgrund einer Corona-Infektion das Camp in Südafrika verpasste. Etwas vertrauter mit dem Reality-Genre sind Martin Semmelrogge («Sommerhaus der Stars», «Club der guten Laune», «Promi Big Brother»), Papis Loveday («Promi Big Brother»), Gigi Birofio («Temptation Island VIP») und der „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo («Sommerhaus der Stars» , «Kampf der Realitystars»). Das Männerfeld wird von Sänger Markus Mörl („Ich will Spaß“) komplettiert.Auf weiblicher Seite dominieren ebenfalls Reality-TV-erfahrene Persönlichkeiten. Mit dabei sind Cecilia Asoro («Der Bachelor», «Prominent getrennt» und «Are You The One?»), Tessa Bergmeier («Germany’s Next Topmodel», «Die Alm» und «Kampf der Realitystars»), Jana Pallaske («Sommerhaus der Stars») sowie YouTuberin Jolina Mennen («RTL Turmspringen»). Mit Claudia Effenberg und „Ex-von“ Verena Kerth ist das Feld aufgefüllt.Die 16. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beginnt am 13. Januar um 21:30 Uhr. Als Live-Moderatoren vor Ort sind Sonja Zietlow und neu an ihrer Seite Jan Köppen im Einsatz, die 17-mal live vor der Kamera stehen werden. Das Finale findet demnach am Sonntag, den 29. Januar, um 22:15 Uhr statt, was die Staffel diesmal einen Tag länger als üblich werden lässt.