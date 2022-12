Grünes Licht für «Little Films»

US-Fernsehen

Die neue Comedy von Julio Torres entsteht schon bald.

HBO hat grünes Licht für die Comedy-Serie(Arbeitstitel) von Julio Torres erteilt, dem Schöpfer, Regisseur, Star und ausführenden Produzenten. In sechs Episoden erzählt Torres die Geschichte, wie er eine kleine goldene Auster verlor. Die Menschen, denen er auf der Suche nach der Auster begegnet, und die Gedanken, die er dabei hat, werden zu Ausgangspunkten für introspektive, oft unheimliche komödiantische Geschichten über Außenseiter, die sich in einem zunehmend korporativen und schnell dysfunktionalen New York City zurechtfinden.Irony Point, Fruit Tree und 3 Arts Entertainment produzieren «Little Films». Die Produktion der Serie wird im Februar beginnen. Zu den ausführenden Produzenten gehören neben Torres auch Dave McCary und Emma Stone für Fruit Tree, Alex Bach und Daniel Powell für Irony Point und Olivia Gerke für 3 Arts. Ali Herting fungiert als Co-Executive Producer für Fruit Tree und Charles Miller produziert.Die Entwicklung von «Little Films» wurde im Februar dieses Jahres bekannt gegeben, als Torres einen zweijährigen First-Look-Vertrag mit HBO und HBO Max abschloss. Damals wurde auch bekannt gegeben, dass er «Lucky» ► entwickelt, in dem es um einen transsexuellen, nicht-binären, hundebesessenen Außenseiter geht, der sich mit anderen Queers in der Welt der Gig-Economy von Brooklyn zusammentut.