Offiziell: Auch DAZN bleibt Champions-League-Partner

Neun Tage nachdem Amazon Prime Video offiziell bekannt gab, dass man das Rechtepaket an der UEFA Champions League bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert hatte ( Quotenmeter berichtete ), hat nun auch DAZN offiziell bestätigt, Partner der „Königsklasse“ des europäischen Vereinsfußballs zu bleiben. Mehrere Medien berichteten schon damals übereinstimmend über die nun bestätigte Verlängerung bis ebenfalls 2027. Während Prime Video jeweils ein Spiel am Dienstag exklusiv zeigt, werden hierzulande alle anderen Spiele beim Sportstreamingdienst verfügbar sein.Durch die Champions-League-Reform, die ab der Saison 2024/25 einen veränderten Modus mit dann insgesamt 36 Teilnehmern vorsieht, erhöht sich die Anzahl der von DAZN übertragenen Spiele auf 186 von insgesamt 203 Partien – 65 mehr als bisher. DAZN bietet seinen Zuschauern weiterhin die Einzelspiel- sowie die Konferenz-Option an. Darüber hinaus wird das jährliche Finale wie bisher „co-exklusiv“ auf DAZN zu sehen sein.„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der UEFA. Die UEFA Champions League ist einer der wichtigsten Sport-Wettbewerben der Welt. Das neue Format macht sie für Fans noch spannender und unterhaltsamer. Deshalb sind wir stolz und glücklich, langfristig die Heimat des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs in Europa zu bleiben und ihn allen Fans in Deutschland präsentieren zu können“, erklärt Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region.Um die Vertragsverlängerung zu feiern, bietet DAZN allen Fußball-Fans ein limitiertes Sonderangebot für 19,99 Euro pro Monat im Jahresabo an. Das Angebot gilt für alle Neukunden und wiederkehrende Kunden bis zum 31. Dezember 2022.