«The White Lotus»: Bleibt die Serie spitze?

In den vergangenen sieben Wochen strahlten HBO und Sky die zweite Staffel der Satire aus.

Mike White hat wieder zugeschlagen: Zunächst sollte die Satire-Serie «The White Lotus» nur eine Miniserie auf Hawaii sein, bei der sich reiche Amerikaner vom Festland kulturelle Vielfalt aneignen. Das Konzept kam so gut an, dass sich die Verantwortlichen von HBO eine zweite Staffel wünschten.Diese wurde auf Sizilien gedreht und handelt unter anderem von der Familie Di Grasso, bestehend aus Oberhaupt Bert, Erfolgsproduzent Dominic und Sohn Albie, die auf der italienischen Insel ihre Wurzeln erkunden möchten. Außerdem fahren die Ehepaare Ethan und Harper Spiller sowie Cameron und Daphne Sullivan gemeinsam in das Luxushotel. Die Fernsehzuschauer dürfen sich auch auf ein Wiedersehen mit Tanya freuen, die dieses Mal ihre neue Assistentin im Schlepptau hat.Während Fabian Riedner jede Woche eine neue Episode sah, hat sich Veit-Luca Roth alle Geschichten bis zum vergangenen Wochenende aufgehoben. Die beiden «The White Lotus»-Zuschauer haben sich über die Fortsetzung gefreut und sprechen spoilerfrei über die Geschehnisse in den sieben Episoden. Außerdem werfen Riedner und Roth einen Blick auf den Vorspann, der nicht nur künstlerisch hervorragend ist, sondern auch viel über die Personen aussagt.