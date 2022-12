Ist denn schon Silvester?

Quotennews

Im Normalfall dürften bei der Aussage "«Sisi» im Fernsehen" alle Antennen auf Silvester-Programm schalten. Doch VOX holt das Neujahrs-Feeling in die Vorweihnachts-Primetime.

Zweitverwertung nach einem Jahr., die Neufassung in Serienform aus dem Jahr 2021, findet ein Jahr nach der Premiere bei RTL den Weg in die vorweihnachtliche Primetime bei VOX . Drehen wir die Uhren zurück, es ist der 28. Dezember 2021, seit Jahren läuft «Sisi» als Klassiker rund um die Neujahrs-Tage, doch RTL schickt eine neu produzierte Fernsehserie ins Rennen. Der Name ist bekannt,, der Erfolg steht dem Original in nichts nach. Folge eins sehen in der Primetime damals 2,41 Millionen Zuschauer, Folge zwei im direkten Anschluss noch bessere 2,53 Millionen. Folge drei und vier einen Tag später bleiben mit 2,43 und 2,47 Millionen Zuschauern stark, die finalen Folgen fünf und sechs halten die 2-Millionen-Marke mit 2,04 und 2,19 Millionen Zuschauern. Die Zielgruppe kratzt zu Beginn an der 1-Million-Marke, fällt dann aber auf bis zu 0,7 Millionen Umworbene, hält aber immerhin die Quote stets über zehn Prozent.Kurzum nach vielen Zahlen: Die neue «Sisi» ist ein Erfolg. Da erscheint es nur logisch, dass RTL weiter produzieren lässt, am 16. Dezember, sprich ab gestern, kann bei RTL+ die 2. Staffel gestreamt werden. Und bei VOX lassen sich dazu passend nochmal die ersten drei Folgen von Staffel eins schauen. Warum eigentlich nicht, oder doch keine gute Idee? Logischerweise kann VOX nicht an den RTL-Erfolg anknüpfen, was bei einer Wiederholung auch gar nicht gefordert ist. Dennoch lief es eher grenzwertig ab. Die erste Folge startete mit 0,9 Millionen Zuschauern und 0,31 Millionen Werberelevanten, damit ergaben sich 3,3 und 5,1 Prozent an den entsprechenden Märkten. Kein glorreicher Start.Die zweite Episode landete bei 0,89 Millionen Zuschauern, die dritte schließlich bei 0,79 Millionen. Damit wandelte der Marktanteil von 3,5 auf 3,8 Prozent. Die Zielgruppe steigerte sich zunächst auf 0,33 Millionen und 5,6 Prozent Marktanteil, die finale Folge gestern Abend lief noch vor 0,24 Millionen und damit vor 4,9 Prozent. So wirklich in Fahrt kommen die Wiederholungen demnach nicht, es bleibt abzuwarten, was am heutigen Samstagabend die Folgen vier, fünf und sechs einbringen.