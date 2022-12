Netflix sägt «Blockbuster» ab

US-Fernsehen

Die Serie über die Videotheken-Kette war ein Flop.

Die Comedy-Serieist nach nur einer Staffel bei Netflix abgesetzt worden. Die 10-episodige Serie startete ihre einzige Staffel am 3. November. Bei der Serie handelte es sich um eine Arbeitsplatzkomödie mit nur einer Kamera über die Mitarbeiter der letzten Blockbuster-Videothek der Welt.In der Serie spielten Randall Park, Melissa Fumero, Olga Merediz, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, JB Smoove, Kamaia Fairburn, Leonard Robinson und Keegan Connor Tracy. Vanessa Ramos schuf die Serie und fungierte als ausführende Produzentin. David Caspe und Jackie Clarke fungierten ebenfalls als Autoren und ausführende Produzenten. John Davis und John Fox waren über Davis Entertainment ausführende Produzenten. Universal Television war das Studio.Die Einstellung der Serie kommt nicht ganz unerwartet. «Blockbuster» schaffte es weder bei seinem Debüt noch in der ersten vollen Woche nach seinem Erscheinen in die Top 10 der Netflix-Rangliste in den USA. Laut Netflix erreichte der Film nur in zwei Ländern nach seinem Start die Top 10, nämlich in Australien und Kanada. Außerdem waren die Kritiken überwiegend negativ.