Biathlon und Skispringen sorgen für Top-Quoten im Ersten

Quotennews

In den letzten Tagen vor Weihnachten ist der Wintersport vollends im Ersten angekommen. Spiel um Platz 3 der «FIFA WM» ist nur eine Randnotiz.

Die volle Ladung Wintersport begann am gestrigen Samstag bereits ab etwa 09 Uhr. Das «Skispringen» der Nordischen Kombiniererinnen aus Ramsau startete mit ordentlichen 0,42 Millionen Zuschauern und noch müden 0,03 Millionen jüngeren Fernsehenden, bereits der «Rodel-Weltcup» der Männer aus Park City sorgte für bessere 0,58 und 0,07 Millionen Zuschauer. Um 10:30 Uhr sollte mit der Abfahrt der Damen aus St. Moritz die 1-Million-Marke geknackt werden, es schauten 1,03 Millionen zu, Jüngere waren hiervon 0,21 Millionen zu definieren. In Marktanteilen gesprochen, waren hier bereits 18,7 Prozent und 11,7 Prozent vorhanden. Sofia Goggia gewinnt im Übrigen die Abfahrt mit gebrochener Hand, Kira Weidle holt mit 0,52 Sekunden Rückstand den dritten Platz.Nach «Eishockey»-Zusammenfassung und «Skeleton-Weltcup» stand dann der absolute Quoten-Garant auf dem Sendeplan. Derin der 12,5 km Verfolgung der Männer aus Annecy holte bockstarke 3,08 Millionen Zuschauer und damit 30,5 Prozent des TV-Marktes ab. Die jüngeren Fernsehenden explodierten auf 0,44 Millionen und damit 18,2 Prozent. Sportlich war das Event eine rein norwegische Show, Lagreid, Christiansen und Bø holen die ersten drei Plätze. Bester Deutscher war hier Roman Rees auf Platz 13. Im Anschluss fiel bei der «Abfahrt» der Männer die Reichweite direkt wieder auf 2,44 Millionen, die «5 km Langlauf» der Kombiniererinnen sank weiter auf 2,22 Millionen. Den Turnaround schaffte dann der «Snowboard-Weltcup».Hier waren ab 14 Uhr wieder 2,79 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, die Jüngeren steigerten sich wieder auf 0,31 Millionen. Die Marktanteile von 24,9 und 12,4 Prozent zeigen, dass «Snowboard» mittlerweile voll im Wintersport-Kosmos angekommen ist. Doch war das nur ein Vorgeschmack auf 14:30 Uhr. Der «Biathlon-Weltcup» der Frauen in der 10 km Verfolgung aus Annecy steigerte die Reichweite erneut auf grandiose 3,9 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil war mit 31,2 Prozent nochmal höher, die Zielgruppe begeisterte mit 21,3 Prozent und 0,59 Millionen Zuschauern. Die ebenfalls sonst als Highlight zu bewertenden Events der Skispringer gehen diesen Winter noch etwas unter. Der Weltcup aus Engelberg sammelte ab 16 Uhr 2,79 Millionen Zuschauer und 0,33 Millionen Jüngere. Die Marktanteile waren mit 186 und 10,7 Prozent weiterhin gut. Um kurz vor 19 Uhr machte das Erste dann kurz Pause für die Zusammenfassung des «Spiel um Platz 3» der «FIFA WM» aus Katar. Hier wollten 2,42 Millionen Menschen zusehen, 0,31 Millionen jüngere Fernsehzuschauer sorgten für 9,3 Prozent am Markt.