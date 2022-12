Mäßiges «Autoball»-Comeback

Quotennews

Wie ungefähr jedes Show-Format aus vergangenen Zeiten holte ProSieben nun die «Autoball WM» zurück. Der Erfolg ist eher mäßig.

Kaum acht Jahre vergangen, schon läuft im Fernsehen wieder eine. Sebastian Pufpaff rief zwei Tage vor dem Endspiel der gerade stattfindenden «WM» in Katar zur hauseigenen «TV total»-Weltmeisterschaft in Sachen Autoball. Acht Nationen, Italien, Frankreich, Nigeria, Bahamas, Island, Türkei, Brasilien, Deutschland, sollte die erste «Autoball WM» seit acht Jahren ausspielen. In den beiden Gruppen setzten sich Stefano Zarrella und Sébastian Ogier für jeweils Italien und Frankreich sowie Rúrik Gislason und Sebastian Pufpaff für Island und Deutschland durch. Italien schlägt Deutschland im Halbfinale, Frankreich hat gegen Island das Nachsehen, im Finale Italien gegen Island reicht ein spätes Tor von Zarrella zum Sieg. Soweit in aller Schnelle der Verlauf des gestrigen Abends.Rein also in die Quoten-Berichterstattung. Schon 2014, als Stefan Raab die letzte «TV total Autoball Weltmeisterschaft» sendete, lief es mit 1,43 Millionen Zuschauern an einem Samstagabend nicht mehr glorreich. Die Quote von 8,3 Prozent überzeugte jedoch noch in etwa, vor allem die Zielgruppe gefiel mit 0,99 Millionen Umworbenen und 15,5 Prozent am Markt. Gestern sollte es weniger gut laufen. Im Gesamten schalteten in den etwa 4 Stunden Sendezeit gestern im Schnitt 1,09 Millionen Menschen zu, der Marktanteil rutscht damit ordentlich auf 5,7 Prozent. Die Zielgruppe hielt mit 0,61 Millionen Werberelevanten und damit 13,6 Prozent deutlich die Zweistelligkeit.Im internen Vergleich, der bei einem zeitlichen Unterschied von acht Jahren eher wenig aussagekräftig ist, sieht es also düster für die gestrige Show aus, wobei der Blick auf den globalen Vergleich nicht schlecht ausfällt. Die Gesamtreichweite bringt den vierten Platz der Primetime-Programme, die Zielgruppen-Reichweite ist die beste der gestrigen Primetime. So wirklich "meckern" fällt also schwer, aus dem Häuschen wird bei ProSieben aber auch keiner sein.