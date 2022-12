«IBES»-Podcast mit neuem Moderatoren-Duo

TV-News

Ab Januar blicken Julian F.M. Stöckel und Inken Wriedt hinter die Kulissen in Australien.

RTL startet ab dem 13. Januar 2023 in die neueste Runde seines Reality-Leuchtturms. Und der Kölner Sender wird auch abseits der täglichen Live-Sendungen inklusive Begleitformatdie Geschehnisse im australischen Dschungel umfassend begleiten. Wie in den drei vergangenen Staffeln wird es auch wieder das Web-Formatauf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube geben. Moderiert wird die tägliche Live-Sendung von Cornelius Strittmatter, der mit Influencern und bekannten Dschungelgesichter auf die zurückliegende Dschungel-Ausgabe blicken und exklusive Previews zeigen wird.Eines der bekannten Dschungelgesichter ist Julian F.M. Stöckel, der 2014 in Australien dabei war. Er wird aber nicht bei «Die ¼ Stunde davor» mitmischen, sondern er wird gemeinsam mit RTL+ Podcast-Moderatorin Inken Wriedt den offiziellen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Podcast moderieren, der bereits ab dem 2. Januar bei RTL+ Musik startet. Sie diskutieren mit unterschiedlichen Gästen über die aktuellen Geschehnisse, berichten von hinter den Kulissen aus dem Promi-Hotel „Versace“ und nehmen das Camp unter die Lupe. Vor dem Start der eigentlichen Staffel führen sie täglich exklusive Interviews mit den Promis. Ab dem 14. Januar gibt es jeden Tag neue Folgen direkt aus Australien.Am 15. Januar zeigt RTL zudem die Primetime-Sendung, ein 4.000 Kilometer langer Roadtrip durch Westaustralien. Gemeinsam mit dem amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlović und dessen Vorgänger Prince Damien stellt Dr. Bob neben australischen Traditionen und Besonderheiten auch interessante Hintergründe und kuriose Details aus Down Under vor.