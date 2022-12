Buchclub

Die Autorin Maria Lazar beschäftigt sich mit dem Abstieg der Gesellschaft nach den Goldenen 20er des 20. Jahrhunderts.

Der Titel von Maria Lazar klingt vielversprechend. Das Erscheinungsdatum war der 14. Dezember 2022. Der Roman "Leben verboten" mit seinen 384 Seiten erschien in zahlreichen bekannten Buchhandlungen und erhielt das Prädikat "lesenswert". Die Geschichte spielt im Berlin des Jahres 1931.Verglichen wird der Roman mit dem Kinderbuch von Erich Kästners "Emil und die Detektive". Eine Detektivgeschichte für Erwachsene der besonderen Art. Die goldenen 20er Jahre sind vorbei. Es kam zur Massenarbeitslosigkeit und dem sozialen Abstieg. Das damalige Zeitgeschehen war geprägt von einem politischen Beben sowie sich radikalisierenden Bewegungen. Der vergangene Börsenkrach vor zwei Jahren brachte die Menschen an den Rand der Verzweiflung.Im Mittelpunkt der spannenden Geschichte steht der angesehene Bankier Ernst von Ufermann. Er steht kurz vor dem Bankrott. Ein Kredit könnte ihm helfen. So beschloss er nach Frankfurt am Main zu reisen. Nichtsahnend, dass diese Reise zum Fiasko wurde. Er begab sich zum Flughafen. Auf dem Weg dorthin wurden ihm ausgerechnet seine Papiere gestohlen. Eine Weiterreise mit dem Flugzeug wurde unmöglich. Dies war sein Glück. Das Flugzeug stürzte ab. So dachten alle, dass er mit zu den Verunglückten gehörte. Seien Gedanken kreisten und kurzerhand beschloss er, sein Leben neu zu sortieren.Ein turbulentes und rasantes Spiel nahm seinen Lauf. Ernst von Ufermann nahm eine neue Identität an. Er tauchte in Wien unter neuem Namen unter. Fortan war er im Dienst eins jungen nationalsozialistischen Zirkels. Seine Ehefrau ließ er zurück. Um die Ehe war es nicht mehr gut bestellt. Sie hatte schon lange eine Affäre mit seinem Kompagnon. Sie nutze die Gelegenheit und strich die horrend hohe Lebensversicherungssumme ein. Die Geschichte nahm ihren Lauf. Ein rasantes Katz- und Mausspiel begann. Von Lügen und Verrat wird die Geschichte begleitet. Sie bleibt spannend bis zur letzten Seite des Buches.