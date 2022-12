Teilnehmerfeld für siebte «Promibacken»-Staffel steht fest

TV-News

Sat.1 nannte auch einen Starttermin für die neuen Folgen.

Mit einer durchschnittlichen Reichweite von 2,04 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und sehr guten 7,6 Prozent Marktanteil sowie 11,1 Prozent in der Zielgruppe zählte die Primetime-Showzu den größten Erfolgen des Jahres bei Sat.1 . Nur logisch, dass Sat.1 nur wenig am Konzept der Sendung ändert und auch den Sendeplatz unverändert lässt. Am 11. Januar 2023 startet um 20:15 Uhr die nunmehr siebte Staffel der Back-Show, wie der Bällchsender nun ankündigte.Mit dabei ist Schauspieler Gerit Kling, die Moderatoren Caroline Beil und Jochen Schropp, Sänger Joey Heindle, die ehemaligen Sportler Sabrina Mockenhaupt-Gregor (Langstreckenläuferin) und Philipp Boy (Kunstturner) sowie Buchautorin und Comedian Nicole Jäger. Auch Schauspieler Kai Schumann backt um die Wette, stellt sich dabei aber selbst eine große Herausforderung, denn er will ausschließlich vegan backen: „Ich sehe die Show als eine einmalige Chance, einen größeren Kreis von Menschen mit den Vorzügen des veganen Lebens vertraut zu machen. Ich werde zeigen, dass vegan verdammt gut schmeckt.“Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen. In der ersten Technischen Prüfung müssen die Promis süße Omeletts aus fluffigem Biskuit exakt nach Rezept herstellen. Wer am Ende jeder Folge die Show verlassen muss, entscheiden die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt, Deutschlands Motivtorten-Königin, und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres nach der Punktevergabe. Pro Aufgabe werden also maximal 20 Punkte vergeben. Enie van de Meiklokjes führt wie gewohnt als Moderatorin durch die Produktion von Tower Productions.Mit Ende der TV-Ausstrahlung von «Das große Promibacken» steht die nächste Folge jeweils exklusiv als Preview auf Joyn hinter der Bezahlschranke zur Verfügung. Im linearen Fernsehen dürfen sich die Zuschauer immer mittwochs auffreuen.