Quotencheck

Seit Monaten gehört der Mittwochvorabend der Serie von Lucky Bird Pictures. Das wird sich auch in den kommenden Wochen nicht ändern.

Während das ZDF Geschichten aus dem Inntal aus dem Süden von Bayern am Dienstag erzählt, hat Das Erste die Produktionsfirma Lucky Bird Pictures verpflichtet, deren Folgen mittwochs um 18.50 Uhr auf Quotenfang gehen sollen. «Watzmann ermittelt» ist nur wenige Kilometer von Rosenheim beheimatet. Im Mittelpunkt der Serie stehen Andreas Giebel, Peter Marton und Nepo Fitz.Los ging die dritte Staffel am Mittwoch, den 21. September, um 18.45 Uhr. 2,49 Millionen Menschen sahen die Premiere namens „Der letzte Ritt“, die von Antje Bähr verfasst wurde. Der Marktanteil lag bei guten 12,7 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 6,2 Prozent ermittelt. Sieben Tage später sahen 2,69 Millionen Menschen zu, „Sonnenwend“ verbesserte sich auf 12,9 Prozent. Statt 0,22 saßen nun 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige vor den Fernsehschirmen und verhalfen der blauen Eins zu 6,7 Prozent.Die dritte Folge namens „Zwei Väter“, ging am 5. Oktober on air und erreichte 2,50 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent. Mit nur 0,16 Millionen jungen Leuten erzielte man schlechte 4,5 Prozent. Sieben Tage später waren 2,99 Millionen Zuschauer dabei, die 14,2 Prozent Marktanteil brachten. Mit 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man erneut mittelmäßige 6,2 Prozent Marktanteil ein. In der darauffolgenden Woche änderte sich das Bild mit 6,1 Prozent nur marginal.Die Serie fuhr am 2. November erstmals mehr als drei Millionen Zuseher ein. „Martha Hari“, verfasst von Herbert Kugler, sicherte sich 3,16 Millionen und 14,0 Prozent. Auch bei den jungen Menschen ging es mit 0,28 Millionen Zusehern leicht aufwärts, der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent. Während die nächsten drei Folgen mehr als drei Millionen Zuseher erreichten, versagten diese bei den 14- bis 49-Jährigen mit nur 4,6, 4,2 und 4,7 Prozent Marktanteil. Die elfte und vorerst letzte Ausgabe kam auf 5,0 Prozent.Die Geschichte vom 30. November, die auf den Namen „Verbissen“ hörte, sicherte sich mit 3,36 Millionen Zuschauern das beste Ergebnis des ersten Teils der dritten Staffel. Der Gesamtmarktanteil wurden mit erfreulichen 14,9 Prozent beziffert. Die vorerst letzte Folge erzielte 2,86 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent.Der erste Teil der dritten «Watzmann ermittelt»-Runde sicherte sich 2,88 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und brachte dem Ersten einen Marktanteil von guten 13,3 Prozent. Schleppend lief es hingegen bei den jungen Menschen, da man mit 0,22 Millionen Zusehenden nur 5,4 Prozent Marktanteil erzielte.