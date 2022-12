Primetime-Check

Wie erfolgreich war König Fußball im Ersten? Punktete Kabel Eins mit «Schlaflos in Seattle»?

Das Erste setzte um 20.00 Uhr auf das Halbfinal-Spiel der 22. FIFA-Fußballweltmeisterschaft zwischen Kroatien und Argentinien, das 9,14 Millionen Zuschauer verfolgten und welches auf 31,0 Prozent bei allen sowie 37,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen kam. Im ZDF verbuchte der Zweiteiler4,05 und 3,54 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 13,5 und 20,9 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich die Mainzer Fernsehstation nur 4,0 und 4,5 Prozent. Das halbstündigeinformierte 4,03 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 15,3 und 6,8 Prozent.brachte Sat.1 0,98 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 3,9 Prozent ein. Im Anschluss folgten zwei Free-TV-Premieren von, die auf 0,96 und 0,77 Millionen Zuseher kamen. Bei den Umworbenen waren schlechte 4,4 und 5,2 Prozent drin. Unterdessen setzte RTL auf, die Fitzek-Adaption fuhr 1,24 Millionen Zuseher ein und brachte es auf 6,2 Prozent bei den Umworbenen.ProSieben bediente sich bei einer britischen Clip-Produktion, die auf 0,86 Millionen Zuschauer kam.brachte 5,3 Prozent bei den jungen Leuten. Bei VOX wiederholte man zwei alte-Ausgaben, die auf 6,0 und 8,3 Prozent in der Zielgruppe kamen. Insgesamt wurden 0,86 und 0,80 Millionen Menschen angelockt.brachte 0,65 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , die Fernsehstation sicherte sich 4,1 Prozent in der Zielgruppe. Bei Kabel Eins setzte man auf den Klassiker, der 0,78 Millionen Zuseher gefiel. Es wurden 3,2 Prozent bei den Werberelevanten erreicht.