Großes Kino für «Die verschwundene Familie»

Quotennews

Am Vorabend tat sich «Die Rosenheim-Cops» etwas schwerer, denn es wurden Wiederholungen ausgestrahlt.

Nach rund vier Jahren holte das Zweite Deutsche Fernsehen den Zweiteileraus dem Archiv. Rund sieben Millionen Zuschauer verfolgten die zwei Teile, die in der ersten Januarwoche 2019 gezeigt wurden. Die Mainzer Fernsehstation startete am Dienstag um 20.15 Uhr mit dem ersten Teil. Der Film, in dem Heino Ferch die Hauptrolle spielte, kam auf 4,05 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,29 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei guten 13,5 Prozent bei allen und schlechten vier Prozent bei den Jungen.Nach 30 Minuten(4,03 Millionen) ging schon der zweite Teil los. Die Produktion von Thomas Berger, der auch das Drehbuch schrieb, erreichte bis 23.45 Uhr 3,54 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 20,9 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,16 Millionen Zuseher ein, sodass man auf 4,5 Prozent Marktanteil kam.Auf dem 19.25 Uhr-Slot wiederholte das ZDF erneut. Eine zwei Jahre alte Ausgabe lockte 4,00 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil fiel auf 15,0 Prozent. Mit 0,29 Millionen jungen Menschen hatte man leichte Probleme, allerdings wurden 5,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Um 16.10 Uhr waren erneut 3,09 Millionen Zuschauer dabei, es wurden 26,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Die jungen Zuseher schauen wohl Netflix: Es wurden mit nur 0,16 Millionen schon 7,2 Prozent Marktanteil erzielt.