Die Reimanns starten noch in diesem Jahr ins nächste Abenteuer

TV-News

Die neue Staffel von «Willkommen bei den Reimanns» wird online first bei Joyn abrufbar sein. Kabel Eins sendet die Folgen dann im Januar.

Zu Beginn des Jahres wechselten Konny und Manu Reimann von RTLZWEI zur Konkurrenz von Kabel Eins, was einen prominenten Sendeplatzwechsel auf den Sonntagabend zur Folge hatte. Dort schlugen sich die ersten fünf Folgen vonprächtig und generierten im Schnitt 1,14 Millionen Fernsehzuschauer verhalfen dem Sender zu 3,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,47 Millionen Umworbenen sicherte sich Kabel Eins einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 5,6 Prozent. Im Herbst bestätigten weitere fünf Ausgaben die Werte aus den Wintermonaten.Nun hat Kabel Eins eine neue Staffel mit den berühmten Auswanderern angekündigt, die 8.000 Kilometer durch 17 Bundesstaaten in vier Wochen bewältigen wollen. Kabel Eins zeigt die neue Staffel ab dem 8. Januar weiterhin immer sonntags um 20:15 Uhr. Neu ist in diesem Jahr aber, dass die Folgen bereits vor TV-Start beim Streamingdienst Joyn veröffentlicht werden. Los geht es dort noch in diesem Jahr ab dem 25. Dezember. Wöchentlich werden zwei Folgen zur Verfügung gestellt, sodass alle Folgen ab TV-Start online abrufbar sind.In den neuen Ausgaben liegen Konny und Manu Reimann in ihrem Urlaub nicht am Strand, sondern sie unternehmen einen Roadtrip durch die USA und verwirklichen sich damit einen alten Lebenstraum und jeden US-Bundesstaat einmal zu besuchen. Auf ihrem Programm stehen unter anderem die längste Zipline der USA in schwindelerregender Höhe, der nasseste Wanderweg zwischen Kanada und den USA am Fuße der Niagarafälle und ein Spaziergang auf den Flügeln eines fliegenden Flugzeugs – als ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für Konny.