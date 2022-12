«Dr. Death»: Peacock engagiert neue Darsteller

US-Fernsehen

Zahlreiche neue Gesichter wirken in der zweiten Staffel der Anthologie-Serie mit.

bei Peacock als Stammschauspieler angeschlossen. Das Trio Luke Kirby, Ashley Madekwe und Gustaf Hammarsten gesellt sich in der zweiten Staffel der Anthologie-Serie zu dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Edgar Ramirez und dem Cast-Mitglied Mandy Moore.Kirby wird die Rolle des Dr. Nathan Gamelli verkörpern, der als "Herz- und Gefäßchirurg in einem Weltklasse-Krankenhaus in Schweden arbeitet. Er steht unter Druck, nachdem er Zweifel an Dr. Macchiarinis bahnbrechenden Operationen geäußert hat". Madekwe wird Dr. Ana Lasbrey darstellen, "eine Ärztin am Institut. Sie schließt sich Macchiarinis Team an, in der Hoffnung, ihre Karriere in der Stammzellenforschung voranzutreiben". Und Hammarsten steht als Dr. Svensson vor der Kamera, der "ein Familienvater und Forscher" ist. Er leitet Macchiarinis klinische Versuche an Laborratten, als die Alarmglocken zu läuten beginnen."«Dr. Death» basiert auf dem gleichnamigen Wondery-Podcast. Staffel zwei der Serie knüpft an der dritten Staffel des Podcasts an und erzählt die wahre Geschichte von Paolo Macchiarini (gespielt von Ramirez). In der offiziellen Logline heißt es: "Macchiarini ist ein charmanter Chirurg, der für seine innovativen Operationen bekannt ist, die ihm den Spitznamen 'Miracle Man' einbringen. Als die Enthüllungsjournalistin Benita Alexander (Moore) wegen einer Story an ihn herantritt, beginnt die Grenze zwischen Privatem und Beruflichem zu verschwimmen, was ihr Leben für immer verändert. Während sie erfährt, wie weit Paolo gehen würde, um seine Geheimnisse zu schützen, macht eine Gruppe von Ärzten am anderen Ende der Welt ihre eigenen schockierenden Entdeckungen, die alles über den ‚Miracle Man‘ in Frage stellen."