«RuPauls Drag Race»: Zwillingskandidaten machen mit

US-Fernsehen

Die 15. Staffel soll das größte Teilnehmerfeld aller Zeiten haben.

kehrt für die 15. Staffel zurück und wartet mit einer ganzen Reihe von Premieren für die ehrwürdige und Emmy-gekrönte Reality-Wettbewerbsserie auf. Die Besetzung besteht aus 16 Kandidatinnen und Kandidaten, der bisher größten Ansammlung von Drag Queens in der mit dem Emmy ausgezeichneten Reality-Wettbewerbsserie.Die Show wird zum ersten Mal auf MTV ausgestrahlt, in einer zweiteiligen Staffelpremiere am 6. Januar um 20:00 Uhr. Die Königinnen werden um ein Preisgeld von 200.000 Dollar kämpfen – der größte Gewinn, den das Mutterschiff der Serie je erzielt hat, das in dieser Saison auch seine 200. Folge feiert.Und zum ersten Mal in der Geschichte von «Drag Race» werden Zwillinge an dem Wettbewerb teilnehmen, obwohl sie getrennt um die Krone kämpfen werden. Die Aftershow «RuPaul's Drag Race: Untucked» wird nach jeder Folge des Wettbewerbs ausgestrahlt.