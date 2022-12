Patty Jenkins bricht ihr Schweigen über «Wonder Woman»

Kino-News

Die Filmemacherin gab auch ein Update über den Status von «Star Wars: Rogue Squadron».

Patty Jenkins hat ihr Schweigen über die Nachricht gebrochen, dass sie sich von Warner Bros. getrennt hat, um an einer Fortsetzung vonzu arbeiten. "Ich bin nie weggegangen", teilte Jenkins in einem Post auf Twitter mit. "Ich war offen dafür, alles in Betracht zu ziehen, was von mir verlangt wurde. Ich habe verstanden, dass ich zu diesem Zeitpunkt nichts tun kann, um etwas voranzubringen. DC ist offensichtlich in Veränderungen verwickelt, die sie vornehmen müssen, daher verstehe ich, dass diese Entscheidungen im Moment schwierig sind."Jenkins' Statement kommt fast eine Woche nachdem bekannt wurde, dass die Führung von Warner Bros. ihr Treatment für einen dritten «Wonder Woman»-Film abgelehnt hatte, was eine Flut von Spekulationen darüber auslöste, was diese Nachricht über die Zukunft von DC bedeuten könnte. Es gab auch Schlagzeilen, die andeuteten, dass Jenkins Bemühungen, den Film so umzugestalten, dass er in die entstehenden Pläne der neu ernannten Chefs James Gunn und Peter Safran für die DC Studios passt, zurückgewiesen hatte.In ihrer Stellungnahme sagte Jenkins, diese Geschichte sei "einfach nicht wahr": "Ich bin nicht jemand, der über private Karriereangelegenheiten spricht, aber ich werde nicht zulassen, dass Ungenauigkeiten weiter verbreitet werden." Etwa eine Stunde nachdem Jenkins ihr Statement gepostet hatte, unterstützte Gunn sie auf Twitter und antwortete: "Ich kann bestätigen, dass alle Interaktionen mit Peter und mir nur angenehm und professionell waren."In ihrer Erklärung sagte Jenkins auch, dass sie zwar weiterhin aktiv an dem «Star Wars»-Film «Rogue Squadron» arbeitet, das Projekt aber zunächst verlassen hatte, nachdem ihr klar wurde, dass die Arbeit an dem Film einen dritten «Wonder Woman»-Film verzögern würde. "Als ich das tat, fragte mich Lucasfilm, ob ich in Betracht ziehen würde, nach [Wonder Woman 3»] zu [«Rogue Squadron»] zurückzukehren, was mir eine Ehre war, also stimmte ich zu", schrieb Jenkins. "Sie haben einen neuen Vertrag mit mir abgeschlossen. Tatsächlich bin ich immer noch dabei und das Projekt befindet sich seitdem in aktiver Entwicklung. Ich weiß nicht, ob es passieren wird oder nicht. Das wissen wir nie, bevor der Entwicklungsprozess nicht abgeschlossen ist, aber ich freue mich auf das Potenzial, das in ihm steckt."Lucasfilm und Jenkins kündigten «Rogue Squadron» im Dezember 2020 an; damals sollte es der erste «Star Wars»-Film von Lucasfilm nach «Star Wars: The Rise of Skywalker» aus dem Jahr 2019 sein, der 2023 in die Kinos kommen sollte. Doch Disney hat den Film im September offiziell aus dem Programm genommen.