RTL holt «Turmspringen» im Februar zurück

TV-News

Die Moderation übernehmen erneut das «Ninja Warrior»-Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

Mit über zwei Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 11,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 21,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entpuppte sich die „RTLige“ Neuauflage des einstigen «TV Total»-Events «Turmspringen» als Überraschungserfolg des Sommers. Nun hat der Kölner Sender eine neue Ausgabe vomangekündigt. Statt im Sommer wird diesmal bereits im Februar, genauer am 10. Februar, ins Wasser gehüpft. Angekündigt sind „20 mutige Stars“, die sich in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin einfinden werden.RTL nannte bereits auch erste Namen. Mit dabei sind unter anderem «Ninja Warrior Germany»- und «Let’s Dance»-Gewinner René Casselly, Turner Fabian Hambüchen, Reality-Star Calvin Kleinen, YouTuberin Jolina Mennen, «Princess Charming» Irina Schlauch sowie Lucy und Nadja von den "No Angels".Gesprungen wird in einem Einzelwettbewerb und einem Synchronwettbewerb. Die Moderation übernehmen wie in diesem Jahr das eingespielte «Ninja Warrior»-Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Produziert wird das Live-Event von Raab TV.