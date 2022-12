«Ohne Limit»: Neues RTL-Quiz mit mäßigem Start

Quotennews

Daniel Hartwich muss sich mit einem klar einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe begnügen.

Am Montagabend startete RTL einen weiteren Anlauf neben «Wer wird Millionär?» ein neues Quizformat zu etablieren. Erneut bediente sich der Kölner Sender in Großbritannien, wo die Show «Limitless Win» zuletzt große Erfolge feierte. Hierzulande moderiert Daniel Hartwich die Show unter dem Titel, bei der die Antwort auf jede Frage immer eine Zahl ist. Die Premiere verfolgten ab 20:15 Uhr durchschnittlich 1,37 Millionen Zuschauer. Die fast vierstündige Show kam damit auf einen Marktanteil von leicht unterdurchschnittlichen 6,3 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige nur schwache 7,6 Prozent.Unterbrochen wurde das Quiz um 22:15 Uhr von. Pinar Atalay versorgte 1,14 Millionen Zuschauer mit den Nachrichten des Tages. Bis 22:35 Uhr lag die Sehbeteiligung bei 5,4 Prozent. Bei den umworbenen Sehern kamen mit 0,31 Millionen 6,5 Prozent zustande.behielt ab Mitternacht noch 0,56 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich nun bei 6,8 Prozent bei allen und 7,0 Prozent bei den Jüngeren.Am Nachmittag überzeugten einmal mehrundmit Reichweiten von 0,72 und 1,02 Millionen. Mit 7,0 und 8,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt lief es für die Gerichtshows gut. In der Zielgruppe wurden aber nur 7,3 und 7,1 Prozent Marktanteil ausgewiesen. Im Anschluss fiel die 17-Uhr-Ausgabe voneinmal mehr unter die Millionen-Marke und blieb bei 0,73 Millionen Zuschauern hängen.markierte ab 17:07 Uhr 0,71 Millionen. In der Zielgruppe standen miese Marktanteile von 5,4 und 5,2 Prozent zu Buche.