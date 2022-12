Quotencheck

Die zehnte Staffel der Realityshow strahlte Sat.1 diesmal erstmals von November bis Dezember aus.

Bereits seit 2000 ist das Realityformat «Big Brother» im deutschen Fernsehen vertreten. Der Ablegerfolgte erst 13 Jahre später, wobei in diesem Jahr bereits ein Jubiläum gefeiert wurde und die zehnte Staffel ausgestrahlt wurde. Erstmals wurde zudem nicht wie üblich im August und September gesendet, sondern es ging erst Ende November los. Zudem erhöhte sich die Teilnehmerzahl von zwölf auf 15. Als Patrick Hufen und Jeremy Fragrance die Show freiwillig verließen, stieg als 16. Bewohnerin noch Catrin Heyne ein. Es gab diesmal drei Bereiche: Ein Loft, eine Garage und einen Dachboden. Im Finale gewann schließlich Rainer Gottwald.Die Auftaktshow wurde am 18. November bereits ab 20.15 Uhr ausgestrahlt und überzeugte wenig überraschend die meisten Zuschauer. Bei den 1,80 Millionen Fernsehenden wurde ein starker Marktanteil von 8,0 Prozent ermittelt. Auch 0,79 Millionen Jüngere bedeuteten den Staffelrekord und stiegen mit überzeugenden 14,0 Prozent ein. Am Samstag ging es dann ausnahmsweise erst ab 23.30 Uhr los, um «Wetten, dass..?» auszuweichen. Diese Entscheidung wurde mit 1,42 Millionen Fernsehenden und einem herausragenden Marktanteil von 11,9 Prozent belohnt. Auch bei den 0,56 Millionen Umworbenen wurde so der Staffelbestwert von ausgezeichneten 17,3 Prozent eingefahren.Ab dem Sonntag belegte man dann den angedachten Sendeplatz ab 22.15 Uhr. 1,38 Millionen Interessenten fanden sich vor dem Bildschirm ein, was ein überzeugendes Resultat von 8,5 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,52 Millionen Werberelevanten standen zudem hohe 12,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Am darauffolgenden Tag ging es nochmals aufwärts zu 1,49 Millionen Zuschauern und 9,4 Prozent. Auch die 0,49 Millionen erhöhten die Sehbeteiligung auf hervorragende 13,7 Prozent. Von Dienstag bis Sonntag war die Reichweite recht konstant und bewegte sich im Bereich von 1,30 bis 1,36 Millionen Menschen. Dies spiegelte sich auch in den Quoten von 7,1 bis 9,4 Prozent wider. In diesen Tagen waren 0,39 bis 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie. Am Freitag wurde zudem der schwächste Marktanteil von noch überdurchschnittlichen 8,2 Prozent verbucht.Zum Start in die nächste Woche musste Sat.1 einen leichten Rückgang auf 1,24 Millionen Neugierige hinnehmen. Noch immer punktete man jedoch mit einer hohen Quote von 8,0 Prozent. Die 0,41 Millionen Jüngeren verbuchten an diesem Tag starke 10,9 Prozent. Auch während der restlichen Woche hielt man sich auf einem konstant guten Niveau, da 1,23 bis 1,38 Millionen die Shows verfolgten. 0,37 bis 0,44 Millionen Umworbenen saßen in diesem Zeitraum vor dem Bildschirm und kamen so auf Werte zwischen 8,4 und 10,9 Prozent.Am darauffolgenden Montag war das Publikum mit 1,18 Millionen Menschen so klein wie an keinem anderen Tag. Dies reichte jedoch trotzdem weiterhin für überzeugende 7,5 Prozent Marktanteil. Die 0,39 Millionen Werberelevanten punkteten mit 10,6 Prozent. Am vorletzten Tag steigerten sich die 1,20 Millionen Zuschauer auf 8,4 Prozent. Die Reichweite der 14- bis 49-Jährigen sank auf den Negativrekord von 0,35 Millionen. Dennoch wuchs der Marktanteil sogar auf starke 11,3 Prozent an. Die Finalshow lief am Mittwoch, den 7. Dezember, ab 20.15 Uhr vor 1,31 Millionen Neugierigen. Hier sank die Quote auf den Tiefstwert von noch guten 6,2 Prozent. Die 0,43 Millionen Jüngeren beendeten die Jubiläumsstaffel mit hohen 9,2 Prozent.Im Durchschnitt entschieden sich 1,34 Millionen Fernsehzuschauer für die 10. Staffel von «Promi Big Brother». Dies spiegelte sich in einem starken Marktanteil von 8,1 Prozent wider. Damit überbot man das Resultat des Vorjahres, als 1,25 Millionen Interessenten zu 6,7 Prozent führten. Zudem sicherten sich die 0,45 Millionen Werberelevanten dieses Jahr eine herausragende Quote von 11,2 Prozent. Auch wenn im Jahr zuvor 0,48 Millionen Jüngere einschalteten, fiel die Sehbeteiligung 2021 mit 9,7 Prozent deutlich niedriger aus.