Neuer Rekord: Holt die «FIFA WM» doch noch gute Zahlen?

Quotennews

Abgesehen der Partien mit deutscher Beteiligung, und hier auch nur zwei von drei, war die «FIFA WM 2022» ein Quoten-Flop. Gestern lief das schon anders.

Die bisherigen Reichweiten- und Quoten-Rekorde bleiben bestehen. «Costa Rica - Deutschland» am 01. Dezember bleibt Spitzenreiter mit 17,44 Millionen Zuschauern im Ersten, «Spanien - Deutschland» am 27. November bleibt mit 17,05 Millionen Zuschauern Spitzenreiter im Zweiten. Doch dahinter tut sich doch noch etwas bei der «FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022». Ohne deutsche Beteiligung holte nach dem erwähnten Deutschland-Spiel im Ersten bisher «Japan - Spanien», ebenfalls am 01. Dezember, die beste Reichweite mit 7,7 Millionen Zuschauern. Bis gestern.Dabei sah es erst wieder nach einem schwachen Fußball-Abend aus. Ab etwa 19 Uhr konnten sich Zuschauer im Ersten über Katar-Fußball freuen, die Zusammenfassung der Partie «Kroatien - Brasilien» holte sich mäßige 2,24 Millionen Zuschauer und 0,4 Millionen jüngere Fernsehende. Die Marktanteile standen bei 10,7 und 9,7 Prozent. Ein Nackenschlag für ein Fußball-Programm, «Wer weiß denn sowas?» holte im direkten Vorlauf deutlich bessere 3,05 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Dennoch schied vor dieser Kulisse im Ersten Brasilien überraschend im Elfmeterschießen aus.Hier wird man sich wohl fast geärgert haben dürfen, dieses spielerisch spannende Highlight nicht in das Live-Programm geholt zu haben. Doch stand die Partie «Niederlande - Argentinien» in Sachen Spannung dem Vorspiel in nichts nach. Ab 20 Uhr begann die Live-Schalte und plötzlich waren dann auch 8,04 Millionen Zuschauern vor den Bildschirmen. Der Marktanteil explodierte auf 30,7 Prozent und auch die Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten mit 2,21 Millionen für exzellente 35,7 Prozent. Natürlich sind diese Zahlen im Hinblick auf eine Fußball-Weltmeisterschaft und dann noch ein Viertelfinale schon eher mäßig - für «Katar 2022» ist es dann aber doch ein neuer Reichweiten-Rekord.