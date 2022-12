«Are You The One?» landet bei Paramount+

US-Fernsehen

Im Januar kommen auch die deutschen Abonnenten in den Genuss der neuen Staffel.

Paramount+ verlautete, dass eine neue Staffel mit einer globalen Version der erfolgreichen Dating-Wettbewerbsserieam Mittwoch, den 18. Januar, auf dem Dienst in den USA und Kanada Premiere haben wird. Die Serie wird am Donnerstag, 19. Januar, in Großbritannien, Italien, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Lateinamerika und am Mittwoch, 1. Februar, in Australien ausgestrahlt. Die Beziehungsexpertin und TV-Moderatorin Kamie Crawford («Catfish: The TV Show», «Relationsh*t») wird die erste weltweite Ausgabe moderieren, die die Teilnehmer nach Gran Canaria, Spanien, führt.In dem ehrgeizigsten Dating-Experiment, das jemals durchgeführt wurde, mussten 22 kürzlich alleinstehende Männer und Frauen aus der ganzen Welt ein umfangreiches Matchmaking-Verfahren durchlaufen, um ihren "perfekten Partner" zu finden. Die aus aller Welt stammenden Singles, die an einem internationalen Ort unter einem Dach leben, haben ein gemeinsames Ziel: "den einen" zu finden. Jede Woche haben die Singles die Möglichkeit, ihr Match zu finden, und wenn sie alle elf perfekten Matches gleichzeitig identifizieren können, teilen sie sich einen großen Geldpreis.Die Staffel wird von ITV Niederlande produziert. Amy Boyle und Noah Moskin sind ausführende Produzenten. Sitarah Pendelton und Diana Morelli sind ausführende Produzenten für MTV Entertainment Studios mit Matthew Parillo als ausführendem Verantwortlichen.