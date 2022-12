Allison Wallach verantwortet Non-Fiction

US-Fernsehen

Der Sender FOX hat eine neue Leiterin der Programmleitung gefunden.

Allison Wallach wurde zur Präsidentin der ungeschriebenen Programme bei Fox Entertainment befördert. Wallach übernimmt die Rolle, die zuvor Rob Wade innehatte, der im Oktober zum CEO von Fox Entertainment befördert wurde. In ihrer neuen Funktion wird sie direkt an Wade berichten und alle Aspekte der nicht geschriebenen Programme von Fox verantworten. Wallach war zuletzt Executive Vice President und Leiterin von Fox Alternative Entertainment (FAE), dem Studio für ungeskriptete Inhalte des Senders."Seit sie zu uns gekommen ist – und zwar Anfang 2020 –, hat Allison Wallach eine entscheidende Rolle dabei gespielt, FAE durch eines der schwierigsten Kapitel der Fernsehbranche zu navigieren und dabei geholfen, es zu einem wichtigen Wachstumsmotor für FOX Entertainment zu machen", sagte Wade. "FAE hat seine globale Präsenz unter Allisons Führung stark ausgebaut, und ich bin zuversichtlich, dass das ungeschriebene Portfolio von Fox unter ihrer Leitung einen ähnlichen Erfolg haben wird.""Es ist eine Ehre, für ein Unternehmen zu arbeiten, das seit langem ein Eckpfeiler im Bereich der ungeschriebenen Programme ist, und ich bin Rob dankbar für die Möglichkeit, auf dem starken Erbe von Fox aufzubauen, das den Zuschauern erstklassige Programme bietet", sagte Wallach. "Yasmin war während unserer gemeinsamen Zeit hier bei Fox eine großartige Partnerin für mich. Ihre leidenschaftliche Hingabe an die Kreativität und ihre scharfen Produktionsfähigkeiten sind inspirierend zu beobachten. Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren eng mit ihr zusammenzuarbeiten, um das ungeschriebene Geschäft von Fox zu leiten."Neben der Aufsicht über die ungeschriebenen Programme und Specials von Fox wird Wallach in ihrer neuen Rolle auch Gordon Ramsays Produktionseinheit Studio Ramsay Global sowie TMZ leiten und gleichzeitig weiterhin für FAE verantwortlich sein. Ein neuer Executive Vice President und Leiter der hauseigenen Produktionseinheit wird in den kommenden Wochen ernannt werden.